В Киевских духовных школах прошел выпускной

15 июня, в Воскресенье Всех святых и день чествования Киево-Братской иконы Пресвятой Богородицы, Местоблюститель Киевской Митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий совершил Божественную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

Его Высокопреосвященству сослужили наместник Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами УПЦ, ректор КДАиС митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, епископы: Нежинский и Прилуцкий Ириней, Ирпенский Климент, Васильковский Николай, Сердобск и Спасский Митрофан, преподаватели и выпускники Киевских духовных школ в священном сане.

На Малом входе, за достойное прохождения академического послушания, митрополит Онуфрий наградил правом ношения креста с украшениями административного помощника ректора иеромонаха Досифея (Михайлюка) и регента хора академического храма иеромонаха Леонтия (Тупкало). Также, по существующей традиции, выпускники академии в священном сане были награждены правом ношения наперсного креста, а семинарии - камилавки.

В конце богослужения был совершен молебен перед Киево-Братской иконой Пресвятой Богородицы.

После Божественной литургии преподаватели и студенты Киевской духовной академии и семинарии собрались в актовом зале Киево-Печерской Лавры, чтобы отметить выпускной акт Киевских духовных школ.

Президиум торжественного собрания составили: Местоблюститель Киевской Митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий, наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами УПЦ, ректор КДАиС митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, председатель учебного комитета при Священном Синоде УПЦ епископ Ирпенский Климент, епископ Васильковский Николай, первый проректор КДАиС протоиерей Сергей Ющик.

На торжественном акте присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Македонии - Ацо Спасеновски и чрезвычайный и полномочный посол Молдовы Ион Стевиле.

Открывая торжественный акт, митрополит Антоний, прежде всего, поблагодарил Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира за заботу о духовных школах и пример истинного пастыря и богослова, которым для студентов является Его Блаженство.

Годовой отчет деятельности Киевских духовных школ озвучил первый проректор КДАиС протоиерей Сергей Ющик.

С приветственным словом выступил митрополит Онуфрий, который от имени Блаженнейшего Митрополита Владимира, поздравил студентов с днем Всех святых и окончанием обучения, пожелав им, чтобы они заняли достойное место в клире Церкви.

«Открывается новая страница вашей биографии, на которой должны быть написаны красивые слова, но не чернилами, а жизнью. Знания, полученные в духовных школах, должны быть реализованы для славы Бога и Церкви. Наиболее сильная проповедь - это жизнь священника. Если слово не расходится с делом - это будет достойный пример христианского служения. Желаю, чтобы ваша жизнь была растворена молитвой, поучениями Писания, чтобы все знания принесли вам только достойные плоды. Помощи Божией и Божьего благословения», - пожелал выпускникам Высокопреосвященнейший владыка Онуфрий.

Митрополит Антоний поблагодарил владыку-местоблюстителя, отметив, что Его Высокопреосвященству выпало тяжелое время для управления Церковью. «Но несмотря ни на какие трудности, Вы смогли явить пример истинного пастыря, монаха для будущих священников, которые учатся в стенах наших духовных школ», - отметил владыка Антоний.

За заслуги перед Украинской Православной Церковью и в связи с личными юбилеями преподавателям и сотрудникам корпорации Киевской духовной академии и семинарии были вручены ордена Украинской Православной Церкви: протоиерей Константин Пилипчук, протодиакон Димитрий Болгарский, протодиакон Александр Кириленко, Павел Комаров, Владислав Дятлов награждены орденами святителя Петра Могилы; Анна Блощинская, Евгения Зайцева и Галина Кучерук - ордена преподобной Анастасии Киевской.

Далее состоялось вручение дипломов: кандидатов богословия, об окончании Киевской духовной академии, а также дипломов бакалавров выпускникам Киевской духовной семинарии.

По традиции со словами благодарности выступили представители выпускников и их родителей.

В завершение митрополит Антоний поблагодарил всех, кто выступал, за теплые слова и оценки, отметив, что главная оценка будет нам дана самим Господом:

«В день Всех святых вы должны стремиться к святости и вести этим путем свою паству. В сегодняшнем евангельском чтении нам дан ориентир - если мы будем любить, прежде всего, Христа, то мы, действительно, сможем любить своих родителей и близких. Господь говорит, что мы должны быть достойны своего Креста, достойны той великой жертвы принесенной за нас. Помните наставления Его Блаженства, Его Высокопреосвященства владыки-местоблюстителя, ваших преподавателей и наставников. Пусть Господь хранит вас на вашем жизненном пути», - сказал в завершение торжественного акта ректор Киевских духовных школ.