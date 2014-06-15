Уроженец Черниговщины иеромонах Кирион вошел в состав Священной Эпистасии Афона

14 июня на торжественном богослужении в соборном храме Афона (Протате) состоялась ежегодная официальная передача власти на Святой Горе новому составу Священной Эпистасии – органу, которому принадлежит исполнительная власть на Афоне.

Согласно Уставу Святой Горы Афон, в состав новой Эпистасии вошли: отец Симеон от монастыря Дионисат (в качестве нового протэпистата), иеромонах Евфимий от монастыря Зограф, иеромонах Кирион от Русского Свято-Пантелеимнова монастыря, отец Ефрем от монастыря Констамонит.

По древней афонской традиции во время интронизации в соборном храме Протата новый протэпистат отец Симеон принял жезл, символизирующий власть прота или, как его ещё называют, жезл Пресвятой Богородицы. Вручение жезла и регалий протэпистата совершил представитель Великой Лавры отец Никодим.

По завершении богослужения в зале собраний Эпистасии под председательством нового протэпистата состоялось торжественное заседание Священного Кинота.

На церемонии передачи власти новому составу Священной Эпистасии присутствовали министр Македонии и Фракии Георгий Oрфанос, префект Центральной Македонии Апостолос Дзидзикостас, мэр города Салоники Яннис Бутарис, гражданский губернатор Афона Аристос Космироглу и другие.

Как уже было сказано, в состав Священной Эпистасии вошел представитель Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря иеромонах Кирион (Ольховик), подвизающийся на Святой Горе с 1987 года. Родом он из г. Козелец Черниговской области (Украина), при Священном Киноте многие годы несет послушание антипросопа.

Священная Эпистасия (῾Ιερὰ ̓Επιστασία - Священный Надзор) – орган, которому принадлежит исполнительная власть на Афоне. Ее состав меняется каждый год в начале июня. Расположена в Кариесе (Карее) — столице автономной монашеской республики.

Состоит из представителей ежегодно сменяющих друг друга 5 четверок (групп, куда входят по 4 монастыря), на которые поделены 20 монастырей Афона:

1. В первую группу входят: Великая Лавра, Дохиар, Ксенофонт, Эсфигмен.

2. Во вторую: Ватопед, Кутлумуш, Каракал, Ставроникита.

3. В третью: Иверский, Пантократор, Филофей, Симонопетра.

4. В четвёртую: Хиландар, Ксиропотам, святого Павла, Григориат.

5. В пятую: Дионисиат, Зограф, Свято-Пантелеимонов, Констамонит.

Каждый год одна из групп сменяет другую и составляет Священную Эпистасию. Первый по порядку (прот, πρῶτος - первый) член вступившей в права группы (четверки) носит титул «Протэпистата» (первого надзирателя), председательствует в Эпистасии и держит жезл прота.

Все эпистаты равны между собой. Каждый из них получает 1 часть четырехчастной печати Священного Кинота с изображением Богородицы Платитера (Πλατυτέρα - Пространнейшей). В отсутствие какого-либо эпистата его часть печати может быть передана его представителю, но не другому члену Эпистасии.

В случае равного количества голосов принятие решения передается в Священный Кино́т (греч. ῾Ιερὰ Κοινώτης) или Прота́т — центральный исполнительный соборный орган управления Святой Горы Афон, в который входят представители (антипросопы) всех 20-ти монастырей Афона.

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