День прославления св. Иоанна Кронштадтского отметили в Кронштадте как общегородской праздник

День прославления святого праведного Иоанна Кронштадтского как общегородской праздник впервые отметили 14 июня в Кронштадте (Россия), где сятой служил 53 года.

Торжества были приучены к 310-летию морского города-крепости.

К памятнику святому Иоанну Кронштадтскому у дома 21 по Посадской улице, где жил святой, были возложены цветы. Здесь состоялся концерт русской духовной музыки.

В честь праздника в Кронштадте прошли благотворительные кинопоказы и выставки. В Морском соборе святителя Николая Чудотворца открылась выставка, посвященная святому покровителю города.

Санкт-Петербургская митрополия РПЦ