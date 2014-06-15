День прославления св. Иоанна Кронштадтского отметили в Кронштадте как общегородской праздник
14:45, 15 июня 2014Православие
54
День прославления святого праведного Иоанна Кронштадтского как общегородской праздник впервые отметили 14 июня в Кронштадте (Россия), где сятой служил 53 года.
Торжества были приучены к 310-летию морского города-крепости.
К памятнику святому Иоанну Кронштадтскому у дома 21 по Посадской улице, где жил святой, были возложены цветы. Здесь состоялся концерт русской духовной музыки.
В честь праздника в Кронштадте прошли благотворительные кинопоказы и выставки. В Морском соборе святителя Николая Чудотворца открылась выставка, посвященная святому покровителю города.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter