Делегация Одесской епархии УПЦ посетила детей-беженцев из Донецкой и Луганской областей

Делегация Одесской епархии Украинской Православной Церкви 12 июня посетила один из детских оздоровительных лагерей, где размещены дети-беженцы из Донецкой и Луганской областей.

Священнослужители привезли с собой более 1000 литров питьевой воды, более 500 литров соков, продукты и игрушки, которые были приобретены на средства правящего архиерея, духовенства и верующих.

Протоиерей Павел Полещук помолился за детей, а затем благословил всех на мирный отдых, подчеркнув, что и в дальнейшем Одесская епархия будет оказывать им помощь.

В ближайшее время сюда будут доставлены необходимые комплекты детской одежды, постельного белья, предметов личной гигиены - всего того, что необходимо, потому что беженцы были срочно эвакуированы из зоны боевых действия, не взяв с собой, практически, никаких вещей.

Совместно с Одесской епархией помощь детям оказывает Одесский благотворительная организация “СпасиБО”.

Те, кто пожелает оказать помощь детям-беженцам, могут обратиться с предложениями к протоиерею Павлу Полещуку по тел.: 067 744 40 44.

church.ua