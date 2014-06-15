В Киево-Печерской лавре вчера молитвенно почтили преподобного Агапита Печерского

14 июня, в день памяти преподобного Агапита Печерского, врача безмездного, в храме преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерской лавры была совершена Божественная литургия.

Богослужение совершили: наместник Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, епископы - Роменский и Буринский Иосиф, Ирпенский Климент, Бородянский Варсонофий, Фастовский Дамиан и духовенство обители.

За службой были вознесены молитвы об упокоении погибших и уврачевании ран тех, кто пострадал во время братоубийственного противостояния.

По окончании литургии состоялся крестный ход с честными мощами преподобного к Ближним пещерам лавры.

Преподобный Агапит Печерский родился в Киеве, был пострижеником и учеником преподобного Антония Печерского. Он получил от Бога дар лечить, исцеляя больных молитвой и зельем, которое сам заготавливал. Сначала он лечил монахов, а когда слава о нем, как хорошем враче, распространилась, к нему начали приходить больные люди из Киева и окрестностей. Агапит лечил всех, не беря за это никакой награды. После многих трудов и подвигов преподобный Агапит мирно почил о Господе около 1095 года и был погребен в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря.

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