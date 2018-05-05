Наместник Киево-Печерской лавры – о современных чудесах преподобного Агапита Печерского

14 июня Православная Церковь чтит память одного из великих подвижников – преподобного Агапита, игумена Печерского, известного лекаря времен Киевской Руси.

Накануне вечером, по традиции, крестным ходом при участии духовенства Киево-Печерской лавры и верующих, мощи преподобного Агапита были перенесены из Ближних пещер в Трапезный храм, где было совершено Всенощное бдение.

Сегодня священноначалие и братия обители совершили у раки с мощами врача безмездного пение акафиста и Божественную литургию. Множество верующих в этот день поклонилось Агапиту Печерскому. Те, кто приложились к преподобному в открытой раке, рассказывали о том, что почувствовали от мощей тепло, по ощущениям подобное прикосновению к живому человеку.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) рассказал "УНИАН-Религии" о тайне великой духовной силы Агапита Печерского и о чудесах, которые происходят в наши дни по молитвам к святому врачу и ко всем отцам Печерским.

«О ЧУДЕСАХ ПО МОЛИТВАМ К ПРЕПОДОБНОМУ АГАПИТУ ЗНАЮТ ДАЖЕ НА АЛЯСКЕ»

Сегодня день памяти преподобного Агапита Печерского, о котором знают во всем мире. Расскажите о современных чудесах святого врача.

Преподобного Агапита мы почитаем наравне с великомучеником и целителем Пантелеимоном и рядом других целителей, к молитвенной и благодатной помощи которых мы прибегаем. О преподобном Агапите Печерском сегодня знают во всем мире. Настоятели многих храмов просят частички его мощей, но заявок всегда было настолько много, что в свое время было принято постановление Духовного Собора Киево-Печерской лавры, уже их не раздавать.

Сегодня о чудесах по молитвам к преподобному Агапиту и отцам Печерским знают даже на Аляске. В наши дни происходит множество чудес, их не перечесть. Об этом свидетельствует и братия, и я: все мы болеем, приходим к преподобному, молимся, просим об исцелении. К пустому колодцу люди не ходят. В пещеры Киево-Печерской лавры к преподобным приходят миллионы людей.

«ПРИ МОЕМ ДИАГНОЗЕ, Я НЕ ДОЛЖЕН БЫЛ УЖЕ ЖИТЬ»

В свое время к Агапиту Печерскому приходил Мономах, которого преподобный исцелил от смертельного недуга. Кто из известных людей нашего времени молился у раки святого? Говорят, к молитвенной помощи преподобного Агапита и отцов Печерских прибегал Билл Клинтон - спускался в пещеры Киево-Печерской лавры и подолгу молился там. Это правда?

Преподобный Агапит Печерский исцелял всех приходящих к нему, независимо от звания и должности, рода и знатности.

Билл Клинтон был в лавре три раза, приходил к раке преподобного Агапита. Подолгу стоял, опаздывал на важные встречи, но не хотел уходить. Он рассказал, что получил исцеление, когда приехал впервые.

Были у нас и другие известные личности. Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Ильхам Алиев... Главы европейских государств. Всех не вспомнить. Многие приезжали.

Хотя сегодня если говорить о людях известных или неизвестных, они так быстро меняются, что не успеешь увидеть – уже их нет. Но я скажу, верующие люди, какие бы посты ни занимали в то или иное время, они приходят. Многие рассказывали о чудесах в своей жизни. Вот, к примеру, недавно прозрела девочка. Получают исцеление раковые больные. Знаю случаи исцеления тех, кто имел желчнокаменную болезнь.

Да и при моем диагнозе, я не должен был уже жить. Но я молился преподобным отцам Печерским, целителю Пантелеимону, cвятителю Луке (Войно-Ясенецкому), и остался жив. Врачи сами удивляются, признавая, что спасти меня было вне их сил. Потому что эту бактерию, которая не по моей воле попала в мой организм, влечет очень страшные последствия – человек умирает. Температура, потливость, гнойники… Но я чувствую благодатную помощь не только преподобного Агапита Печерского, но и Дамиана, Ипатия, Антония, Феодосия и всех чудотворцев Печерских. Это действительно наши ходатаи и молитвенники.

Из Патерика мы знаем о множестве чудес, происходивших в Киево-Печерской лавре. Как много чудес происходит сегодня?

Чудес много. Из современных, первое, и самое главное чудо - по молитвам отцов Киево-Печерских в 1988 году вновь была открыта лавра. Второе чудо - воссоздан Собор Успения Пресвятой Богородицы - главный соборный храм Киево-Печерской лавры.

Третье?.. Сколько приходит в Киево-Печерскую лавру тяжелобольных! Очень много. Да и по изречениям многих специалистов, получив свою дозу радиации за годы после Чернобыльской катастрофы, многие из нас могли бы умереть. Наш народ имеет большую благодать Божию по молитвам отцов Киево-Печерских. И многие прикоснулись к этой благодати в лавре. Поэтому, говоря о чудесах, «думаю, и самому миру не вместить бы пишемых книг» (Иоанн. 21:25). Словами евангелиста Иоанна Богослова.

«В БОЛЬНИЦЕ Я ВИДЕЛ ПРЕПОДОБНЫХ ОТЦОВ ПЕЧЕРСКИХ»

У Господа нет мертвых, с этим связывают случаи чудесного явления святых в наши дни.

Я вам скажу, что отцы Печерские – они постоянно с нами, они не умерли, они живы, они все тут. В больнице я видел преподобных отцов Печерских. Речь не о галлюцинации. Это было на второй день после операции, которая у меня была в феврале, во время трагических событий на Майдане. Это был второй день переживаний. Мне сказали, что захватывают лавру. Я стал молиться преподобным отцам Печерским. И вижу - с Экономических врат Киево-Печерской лавры вышли преподобные Антоний и Феодосий Печерские со святой братией, обошли Святые врата и зашли на нижнюю территорию, возле больницы, которую мы хотим открыть. И зашли в лавру… Я звоню отцу Зинону: «Не волнуйтесь. Никто в лавру не придет».

Можете вспомнить точнее, когда это было?

Сейчас я вам скажу… Мне сделали операцию 18 февраля. Это было 19-го или 20-го февраля. Мне звонят и говорят: «Владыка, захватывают лавру!» Я помолился, увидел крестный ход преподобных отцов Печерских, позвонил братии, передал: «Господь и Божия Матерь нас не оставит».

И они как бы крестным ходом прошли?

Да. Это я видел сам. Наяву. Но это наяву как: не могут же пройти преподобные по палате. Просто как фрагмент – увидел и понял.

«СВЯТЫЕ УГОДНИКИ БЫЛИ ЛЕКАРЯМИ»

Расскажите о традициях лаврской медицины, ведь в былые времена лекари и больницы были при монастырях.

Святые угодники были лекарями. Они лечили, в первую очередь, молитвой – это невидимый факт. А видимый факт – они давали людям травы, которыми сами питались. Потому что всякая трава имеет целебную силу. Господь так устроил. Только мы уже перешли более на химические препараты. Но если правильно употреблять травы, которые растут… Та же лобода – дикое растение, становилось полезным из рук Прохора Лободника. Для тех, кто по его благословению брал эту траву во время голода - она была хлебом, по молитвам праведника пепел - становился солью. А кто брал без благословения – это было горьким зельем, неприятным на вкус.

Господь все мудро устроил. Он дает нам возможность принимать липу, ромашку, чебрец… Сегодня это называется гомеопатия. Но если бы эти выжимки из растений создавались с молитвой – было бы совсем по-другому.

«НУЖНО ЗНАТЬ ИСТОРИЮ ЖИЗНИ СВОЕГО НЕБЕСНОГО ПОКРОВИТЕЛЯ И МОЛИТЬСЯ ЕМУ»

Лаврские монахи были травниками...

Да. Они ели траву, и давали ее больным. Но более всего не трава помогала, а сила молитв. Вспомним их жизнь. Один из монахов читал не зажигая свечи. В его подземелье было такое сияние, что он мог видеть буквы. Затворники обладали огромной силой духа. Пробыть 30-40 лет под землей, не выходя на улицу! Они стяжали благодать Святого Духа. Ведь она сама собой не дается. Она дается человеку при рождении. Но изобилие благодати Святого Духа - оно с трудом приобретается постом, молитвой, воздержанием душевных и телесных чувств. И Господь награждает таких воинов.

Подвиги угодников Киево-Печерских – великие. Быть закопанным в землю тридцать лет, как преподобный Иоанн Многострадальный, чтобы победить блудные мысли врага блуда – это не всякий может сознательно совершить. Вы знаете, когда читаешь Патерик Киево-Печерский – мурашки по телу. На заре христианства на Руси эти великие мужи своими подвигами не отличаются от египетских пустынников. Хотя христианство наверняка было на нашей земле от дней Андрея Первозванного. Потому что апостолы там, где побывали, оставляли священников, епископов. Но как это происходило именно на нашей земле, об этом ничего неизвестно. Если апостол Павел написал о своих трудах, то Андрей Первозванный ничего не написал о себе. Но мне кажется, неся такую благодать Святого Духа, он наверняка оставил здесь своих ставленников в Духе Святом.

Вы знаете, когда я размышляю над этим, думаю как мы несчастны и бедны. Наше телевидение и пресса, к сожалению, мало рассказывают людям о том духовном богатстве, которое мы имеем. Чтобы люди знали свою историю, своих небесных покровителей. Тогда было бы меньше проблем. Каждый видел бы в своем ближнем – человека, друга и брата.

Первое, о чем нужно узнать – историю жизни своего небесного покровителя и молиться ему. Христианин должен знать житие святого, в честь которого он крещен. Мы должны выучить ему тропарь, кондак, величание, чтобы в любую минуту просить помощи. Кто как не он может невидимо предстать пред Господом против духов злобы поднебесной. Христианин должен знать молитву «Отче Наш…», призвание благодати Святого Духа – молитву «Царю Небесный…».

Принято считать, что человек похож на своего небесного покровителя – в характере, в жизни. Говоря о моих двух покровителях, о Петре и Павле… Дерзновение Петрово имею, что касается Павла – готов постоянно трудиться во Славу Божию для спасения человеческих душ, этого хочется. И чувствую ответственность.

«НА ЛИТУРГИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СКУЧНО»

Так много людей в наше время болеет, почему одни молятся – им Господь помогает, их слышит, других - нет? Почему люди не исцеляются так часто, как в апостольские времена?

Я думаю, что мы с невниманием молимся. Не все с верой и достойно причащаются, поэтому болеют. Сегодня не все хотят соблюдать посты, быть на вечерних богослужениях, читать уставное правило говеющего ко Святому Причащению, для того чтобы причаститься. Если человек просит с верой, тогда Господь посылает. Но если мы сами себя не слышим – как может нас услышать Господь?!

К примеру, читаешь утреннее или вечернее правило, стараешься вдуматься, и бывает так, что враг рода человеческого сбивает с мысли – посмотреть на часы, посмотреть, сколько страниц осталось… Некоторые привыкли опаздывать на службу, другие – толкаться в храме, осуждать ближних. И выходит, что человек не помолился, а нагрешил. И Господь его не слышит. А как такого человека услышать, он ведь ни о чем не просит. Он лишь выражает свое недовольство – во всем. И сам себе вредит.

И еще, что важно - Господь попросил лишь один день посвятить Ему. Остальные шесть дней отвел на наши труды и заботы. Но мы и этот день не можем использовать для беседы с Богом.

Или, бывает так, что на литургии человек молится неизвестно о чем. В церкви во время литургии достаточно вслушаться в мирную ектению – и человеку будет понятно, для чего он пришел. Там прошения о мире всего мира, о благостоянии Святых Божиих Церквей, о ненавидящих и злословящих нас, о том, чтобы не было безведрий и ведра – то есть дождя и засухи. О блаженной кончине. О милости мира. Там все есть – нужно только вникнуть в это!

Сам Господь во время литургии нисходит на престол. Он присутствует в храме, когда совершается Божественная литургия. Но к сожалению многие этого не чувствуют, потому что не имеют страха Божьего.

Для верующего все возможно. Почему Господь не везде совершал чудеса? Потому что люди не верили. Преподобный Агапит Печерский никому не отказывал в своей помощи, помолившись, давал людям зелье – видимый образ лечения, а исцелял Сам Господь - силой Божией, ради праведника своего.

Некоторые говорят, что им на литургии скучно…

На литургии не может быть скучно. Часто люди ни о чем не думают, кроме своих забот – тогда, конечно, скучно. Они не слышат «Елицы во Христа Крестистеся…», «Всякое ныне житейское отложи попечение…», «Херувимы тайно образующе…» Вот представьте, вы стоите рядом с херувимами – а на литургии это так и есть, незримо. Литургия и вечернее богослужение составлены из прошений, благодарений и хвалений Господу. «Миром Господу помолимся» - мы просим, все вместе. Радуемся вместе с преподобными и мучениками.

«ГОСПОДЬ МОЖЕТ ЯВИТЬ СВОЮ МИЛОСТЬ НА ЛЮБОМ ЧЕЛОВЕКЕ»

Кроме просьб об исцелении, о чем еще молятся преподобному Агапиту Печерскому?

К Агапиту Печерскому можно обращаться со всеми житейскими нуждами. Но чаще всего преподобный помогает в исцелении болезней и недугов. Помню, однажды принесли в простыне женщину – онкологическую больную. Ее приносили трижды. В третий раз она вышла из пещер уже сама.

Митрополиту Глифадскому Павлу из Афин поставили диагноз «рак», была уже последняя стадия. Он молися в лаврских пещерах, попил воды со святых источников Антония и Феодосия Печерских. И когда приехал домой, обследовался – ничего у него не обнаружили. И мы недавно с ним встречались, он сказал: «Меня исцелили преподобные».

В Евангелиях сказано о том, что чудеса исцелений бывают разного характера. Когда ученики спросили Христа о слепом: кто согрешил, родители или он? На что получили ответ: «не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии».

Чудеса могут быть в разное время с разными людьми. Могут быть, по молитвам родных и близких. И даже тех, кто уже умер. Сказано, что благословение переходит до седьмого поколения. Но люди, которые умерли, они могут молиться только за живых. А мы здесь можем молиться и за живых и за умерших, и чувствовать их молитву за нас. Господь может явить Свою милость на любом человеке, показать Свое милосердие к нему.

"МОЛИТЕСЬ ТАК, КАК БУДТО ГОСПОДЬ ЗДЕСЬ, РЯДОМ – И ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО"

Как правильно просить у отцов Печерских помощи, когда человек прикладывается к раке с мощами или к иконе?

«Преподобный отче (имя преподобного), моли Бога о нас». Можно молиться своими словами, но при этом понимать, о чем ты просишь.

Как Вы молитесь ко Господу, какие слова Вашей молитвы?

«Господи, прошу милости Твоей!» Откуда мне знать, что мне на самом деле нужно. Господь меня создал, а я буду указывать: дай мне то или это?

«Господи, ты знаешь, что именно мне в это время нужно». Когда сильно болел, просил помощи об исцелении. Потому что, когда болеешь – уже неважно, что о тебе говорят или пишут. К примеру, недавно узнал о том, что во время моего пребывания в больнице, в Феофании, кода врачи боролись за мою жизнь, обо мне говорили, что якобы на самом деле я был в Дубае. Видели и братия и многие знают о том, что я не мог ходить. Это было для меня временем испытаний.

Знаю, что Вы отнеслись ко многому с мудростью и смирением.

О злословящих что сказать? Каждый должен иметь мнение по своему спасению и относиться к тому, чем занимаешься, серьезно. Ничего не проходит мимо. Ничего. История помнит тех, кто творил добро. Нужно посмотреть на свою жизнь, и прежде, чем делать зло, думать, что с тобой станет.

Желаю всем блаженных дней труда, чтобы Господь помогал, а вы полагайте надежду. И не думайте, что Христос где-то там, далеко. Вот Он, между нами. «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20) Молитесь так, как будто Господь здесь, рядом – и все будет хорошо.

Анна Горпинченко, «УНИАН-Религии».

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