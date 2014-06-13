В Киево-Печерской лавре состоялся круглый стол «УПЦ и общественно-политический кризис в Украине»

13 июня, по благословению Местоблюстителя Киевской Митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия, в здании Церковно-археологического кабинета Киевской духовной академии состоялся круглый стол на тему «Украинская Православная Церковь и общественно-политический кризис в Украине», организованный Отделом внешних церковных связей Украинской Православной Церкви.

Мероприятие собрало председателей и представителей других Синодальных структур - в частности, присутствовали председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ протоиерей Георгий Коваленко, глава Синодального отдела «Миссия Церковь и культура» игумения Серафима (Шевчик), сотрудники Отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами, а также Отдела благотворительности и социального служения. В работе круглого стола приняли участие священнослужители почти из всех областей Украины.

Открывая круглый стол, секретарь ОВЦС УПЦ протоиерей Николай Данилевич обозначил формат встречи. Во время обсуждения участники рассказали об общественно-политической и религиозной ситуации в регионах Украины, а также поделились собственным видением возможной реакции Церкви на вызовы времени.

После завершения работы круглого стола, когда возможность высказаться была предоставлена каждому участнику, состоялась встреча с Управляющим делами Украинской Православной Церкви митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием.

Митрополит Антоний отметил актуальность проведения подобного мероприятия, поскольку такие обсуждения являются одним из проявлений соборности Церкви. Управляющий делами УПЦ поблагодарил участников за плодотворный обмен мнениями и заверил, что наработанные результаты и предложения будут приняты к сведению Священноначалия Украинской Православной Церкви.

church.ua