День памяти Луки (Войно-Ясенецкого) почтили в больничном храме, где проповедовал святитель

В день памяти святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского, 11 июня, в домовом храме святителя Николая Чудотворца при НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко в Москве была совершена праздничная литургия.

По сохранившимся свидетельствам, после Великой Отечественной войны святитель Лука, проживавший тогда в Москве, по приглашению академика Б.Г. Егорова неоднократно бывал в здании храма, в то время переоборудованного для целей госпиталя, посещал больных, благословляя их на лечение, консультировал, присутствовал в операционной во время операций.

Возвращенный Церкви в 1995 году храм святителя Николая в настоящее время приписан к московскому подворью Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. По благословению наместника обители епископа Троицкого Панкратия принято решение ежегодно совершать торжественные богослужения в день памяти святителя Луки в этом храме.

По материалам сайта московского подворья Валаамского монастыря