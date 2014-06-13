Архиепископ Горловский и Славянский Митрофан: Наша молитва вместе намного сильнее любой злобы

Архиепископ Горловский и Славянский Митрофан 10 июня совершил Божественную литургию в храме Святаго Духа города Славянска.

Как сообщает сайт Горловской епархии УПЦ, на богослужение присутствовали многие жители городо.

"Со слезами или с немой скорбью христиане Славянска молились о мире и прекращении противостояния. которое все больше превращается в простое убийство безоружных людей — стариков, детей, женщин, которым некуда бежать от войны", - сообщает епархиальный сайт.

После богослужения православные горожане прошли крестным ходом вокруг храма, в надежде, что молитва и сила Святаго Духа защитят и уберегут Славянск от падающих снарядов.

Архиепископ Митрофан обратился к горожанам с архипастырским словом, в котором призвал даже в самых трудных обстоятельствах не оставлять надежды на Бога и молитвы — главного оружия христианина против любых проявлений зла в этом мире, всеми силами стремиться не допустить ненависти и вражды в своем сердце:

«Я верю, что молитва к Богу может помогать преодолевать страх. Я хочу сказать вам те же самые слова, которые Господь сказал Своим ученикам, когда пришел к ним в горницу затворенными дверями: "Мир вам!" Богу угодно было так, — мы не знаем, почему, — чтобы эти испытания сегодня наш верующий народ переживал, чтобы с нами поступали несправедливо, чтобы нас обижали, чтобы с нами поступали, как с какими-то врагами или преступниками, расстреливали из орудий мирных граждан. Но Бог не в силе, а в правде.

Бояться должен не тот, кто страдает, а тот, кто поступает неправедно, тот, кто делает зло. Потому что Господь сказал: "Мне отмщение, и Аз воздам". Безнаказанно не будет пролита ни одна капля человеческой крови. Но мы и за таких людей тоже должны молиться, как Господь молился на Кресте: "Прости им, ибо не ведают, что творят". Потому что именно в этом сила христиан — побеждать зло добром. Во всем мире больше нет людей, которые могли бы на зло отвечать добром. Только христиане могут это делать. И в этом их самая большая сила и самое большое достоинство. И наша молитва вместе намного сильнее любой злобы».