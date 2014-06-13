В Шанхае подписано соглашение о создании Центра изучения православной культуры

В Шанхае 11 июня состоялось торжественное подписание соглашения между Шанхайским университетом иностранных языков и Патриаршим советом по культуре о создании при Шанхайском университете Центра изучения православной культуры.

Протокол о намерениях подписали: с китайской стороны — ректор университета профессор Цао Дэ Мин, с российской — ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре архимандрит Тихон (Шевкунов). На церемонии присутствовали декан факультета русского языка и литературы профессор Чжан Цзыли, старейший научный сотрудник факультета профессор Ван Чанчунь, многочисленные преподаватели, аспиранты и студенты.

В задачи шанхайского Центра изучения православной культуры входят знакомство с традиционной русской культурой, организация научной работы, издание книг, в частности, Китайско-русского библейского словаря и словаря православных терминов, обмен студентами и аспирантами, проведение семинаров и конференций, а также курсов лекций для студентов и аспирантов в Китае и в России.

«Православная культура представляется важной составной частью русской культуры, она оказывала, оказывает и будет оказывать широкое и далеко идущее влияние на язык и письменность в России, на национальное самосознание, духовную жизнь, культуру и традиции русского народа. В последние годы намечается благоприятная тенденция активизации деятельности Русской Православной Церкви в России. Церковь играет все более серьезную роль в политической, социальной, образовательной сферах, а также в отношениях России с ближним и дальним зарубежьем», - отметил ректор Цао Дэ Мин.

По материалу Синодального информационного отдела Московского Патриархата