Церковь начинает телефонную линию духовной поддержки

Началом работы Телефонной линии «Надежда» Украинская Православная Церковь отмечает первый день Петрова поста.

В понедельник, 16 июня, в 14:00 в помещении Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви (г. Киев, ул. Лаврская, 15 корп. 70а, зал пресс-конференций) состоится пресс-конференция по случаю открытия всеукраинской Телефонной линии духовной поддержки граждан.

Во время мероприятия журналистам будет предоставлена возможность первыми протестировать нововведения.

Не смотря на то, что волонтерский проект Украинской Православной Церкви начато духовенством Киева, получать духовную поддержку смогут жители всей Украины.

В течение тестового периода работы на линии будет дежурить до десяти специально подготовленных опытных священников, которые будут отвечать на телефонные звонки по бесплатному номеру 0800 50 26 86 ежедневно с 12.00 до 22.00.

Аккредитация журналистов для участия в пресс-конференции по телефону 0503860981 Жанна Шевченко.

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