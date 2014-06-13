Святогорская лавра приютила в своих стенах 400 беженцев

400 беженцев — в том числе 100 детей и 50 беременных женщин — приютила в своих стенах Святогорская Лавра. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Донецкой епархии.

Лавра бесплатно разместила людей в паломнической гостинице, где есть все удобства, а также обеспечивает им трехразовое питание.

Монастырь обращается ко всем неравнодушным с просьбой поддержать эту инициативу.

Можно оказать финансовую помощь или же передать продукты для беженцев.

Контакты – на официальной странице Успенской Святогорской лавры.

«Православие в Украине»