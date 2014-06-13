Святогорская лавра приютила в своих стенах 400 беженцев
10:37, 13 июня 2014Православие
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Гостиница Святогорской лавры
400 беженцев — в том числе 100 детей и 50 беременных женщин — приютила в своих стенах Святогорская Лавра. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Донецкой епархии.
Лавра бесплатно разместила людей в паломнической гостинице, где есть все удобства, а также обеспечивает им трехразовое питание.
Монастырь обращается ко всем неравнодушным с просьбой поддержать эту инициативу.
Можно оказать финансовую помощь или же передать продукты для беженцев.
Контакты – на официальной странице Успенской Святогорской лавры.
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