Июньский номер «ФОМА в Украине» о том, как правильно проводить время с детьми

Лето ― время каникул и отпусков. Июньский номер православного журнала для сомневающихся рассказывает читателям о том, как правильно проводить время с детьми.

Два психолога в материале «Семь способов не стать чужим своему ребенку» призывают родителей сосредоточиться не на том, сколько времени проводить вместе с чадами, а на том, как проводить его качественно, с пользой.

О восприятии детства в различные эпохи и проблемах современного общества можно узнать из материала Андрея Рогозянского «Дети в клетке одиночества»: «В детские годы каждый нуждается в близкой душе рядом; в ком-то, кто поведет за собой. Когда по каким-то причинам значимого взрослого нет, развитие наталкивается на препятствие. При этом диагностируют нарушение детско-взрослой общности, чреватое отклонениями. Эпидемия детских нервно-психических расстройств, от гиперактивности и задержек развития до неврозов и аутизма, терзает современное общество. Она, главным образом, становится следствием именно одиночества детской души, ее оставленности с самого раннего возраста».

6 июня 2014 года исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося православного иерарха ХХ века — митрополита Сурожского Антония. В статье «Я дал себе год, чтобы найти смысл жизни» читатель узнает о том, как митрополит Антоний пришел к вере. Биографические записки владыки сопровождены его высказываниями о вере, жизни, человеке: «Мы не всегда доверяем тому, что Бог в нас верит; и поэтому мы не всегда способны верить в себя. Опять-таки, не той поверхностной самоуверенностью, которая нам присуща, а глубинной уверенностью, что мы для Бога — святыня и что мы для Бога — предмет любви. Но мы можем тогда обратиться мыслью к тем, кто нас любит, и к тем, кто в нас верит. Неужели мы им способны сказать: вы все, включая и Бога, во мне ошибаетесь, вы все безумны. Я один, я одна знаю себе цену, и эта цена — ничтожество... Мы поступаем, будто мы так думаем, мы смотрим на себя, будто это так и есть; а на самом деле это неправда».

Как отличить нуждающегося человека от попрошайки рассказывает Ладо Гегечкори в своей статье«Служение милосердия». Он советует, перед тем как дать милостыню, обязательно выяснить действительно ли перед вами обездоленный человек, или же он просто зарабатывает деньги на доверии людей.

В этом году писательница Юлия Вознесенская отмечает 74-й день рождения. Когда ее насыщенная жизнь — где были и лагеря, и высылка за границу, и потеря мужа — перетекла в старость, она решила описать, какой радостной может быть эта пора. Так появились рассказы «Жила-была старушка в зеленых башмаках». Своими наблюдениями и мыслями о зиме человеческой жизни и о ее детском восприятии писательница делится с читателями «ФОМЫ в Украине».

Рассказ об очень непростом и интересном миссионерском путешествии можно найти в статье«Миссионер в стране самоедов».

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