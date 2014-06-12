В Запорожье епархия УПЦ собрала 20 тысяч гривен женщинам и детям Донбасса

10 июня по благословению архиепископа Луки прихожане запорожских храмов собрали и передали продукты питания на сумму более 20 тысяч гривен.

По словам руководителя Запорожской православной общины, так например, в настоящее время на территории Свято-Успенской Святогорской Лавры находится более 400 человек, - большинство из которых дети, кроме этого продукты будут переданы жителям Славянска, — сообщает пресс-служба Запорожской епархии.

«Война - бесспорное зло и великое горе, но зачастую именно война рождает лучшие образцы милосердия, - подчеркнул Его Высокопреосвященство. - Узнав, что есть возможность помочь братьям и сестрам из Донецкой и Луганской областей, в храмах епархии начали сбор средств, чтобы приобрести в первую очередь продукты питания, поскольку монастырю трудно кормить каждый день такое количество людей».

Готовность разделить участь попавшего в беду, способность чувствовать чужую боль, как свою собственную - качества, присущие православному человеку. Считается, что у войны не женское лицо, но у милосердия - лицо женское: красивое, одухотворенное лицо не важно какой национальности православной женщины, сердце которой тревожится и болит за судьбу чужих людей, как за своих дочерей и сынов. А это значит, что помощь от православных храмов Запорожской епархии будет поступать и дальше.

"Православие в Украине"

Фото: священнодиакон Илиодор (Кугатов)