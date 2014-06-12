Митрополита Владимира в Феофании посетил Леонид Кучма

Блаженнейшего митрополита Владимира в Феофании посетил бывший президент Украины Леонид Кучма.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской православной церкви.

Встреча состоялась в резиденции предстоятеля УПЦ в Свято-Пантелеймоновском монастыре в Феофании.

Кучма получил от блаженнейшего владыки первосвятительское благословение.

Также во время встречи обсуждалось нынешнее состояние Украинского государства и Украинской православной церкви.

Как сообщал УНИАН, ко дню Святой Троицы предстоятель УПЦ митрополит Владимир вернулся в свою резиденцию в Феофании на амбулаторное лечение и реабилитацию. Его секретарь митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) рассказал предстоятелю об инаугурации президента Петра Порошенко. По его словам, митрополит воспринял новость очень положительно.

Физическое состояние митрополита Владимира стабильное, и позволяет продолжать лечение.

До этого митрополиту Владимиру провели очередной курс химиотерапии. Предстоятель находился на стационарном лечении в Киевском городском центре сердца.