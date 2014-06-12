В Луганске у памятного знака Божией Матери верующие молились о прекращении братоубийств

В центре Луганска, у памятного знака Божией Матери, 9 июня состоялся общеепархиальный молебен о мире и умножении любви, а также о прекращении военных действий в нашем Отечестве.

Молебное пение в сослужении городского духовенства возглавил архиепископ Луганский и Алчевский Митрофан.

Сотни верующих собрались на площади, чтобы вознести молитвы о своих родных и близких, о том, чтобы как можно скорее прекратилось братоубийственное противостояние в Украине.

Для участия в соборном молебне были привезены епархиальные святыни: Луганская икона Божией Матери, ковчег с частицей мощей святого равноапостольного князя Владимира, а также мощевик с частицами угодников Божиих.

Ранее архипастырь обратился к жителям Луганщины с призывом к совместной ежедневной молитве. Данное обращение, а также текст молитвы опубликованы на страницах епархиального сайта.

«Благословляю всем ежедневно в 21:00 совершать молитву о мире в нашем крае. Призываю всех объединиться в нашей общей молитве к Богу и Матери Божией», — говорится в обращении владыки Митрофана.

В своем слове после молебна архиепископ Митрофан также призвал всех «беречь друг друга, особенно детей и стариков, помогать и поддерживать друг друга в этих скорбных испытаниях». «Невозможное людям, возможно Господу. Воодушевляйте себя верой в Господа, без воли Которого с головы вашей и волос не упадет» (Мф.10, 29-31).

По завершении молебна был совершен крестный ход со святынями вокруг города Луганска о мире и сохранении края.

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