Архиепископ Евлогий просит власти защитить храмы Сумской епархии

Архиепископ Сумский и Ахтырский Украинской Православной Церкви Евлогий, обратился к губернатору Сумской области Владимиру Шульге с письмом, в котором просит обеспечить неприкосновенность церковного имущества приходов Сумской епархии.

В письме, опубликованном на сайте Сумской епархии, в частности говорится:

«В последнее время ко мне поступают многочисленные обращения жителей разных районов, являющихся прихожанами церковных округов Сумской Епархии Украинской Православной Церкви... Люди сообщают, что так называемый архиепископ Мефодий посещает районные государственные администрации Сумщины и в общении с их руководителями давит на них с требованием передать общинам УПЦ КП церковное имущество существующих приходов Сумской епархии Украинской Православной Церкви, или же, как минимум, ввести поочередное богослужение в храмах, принадлежащим этим религиозным общинам. Основным аргументом таких претензий выступают особые патриотические заслуги их религиозной организации и искусственное создание образа врага из православных прихожан Сумской епархии Украинской Православной Церкви».

Архиепископ Евлогий подчеркивает, что «люди настроены решительно защищать свои законные права и свободы, отстаивать церковное имущество».

Управляющий Сумской епархией попросил губернатора «приложить все усилия, чтобы православные верующие могли свободно исповедовать свою веру, строить жизнь своих религиозных общин в рамках гарантированных законодательством Украины прав и свобод. А также — обеспечить неприкосновенность церковного имущества приходов Сумской епархии от посягательств представителей иных религиозных или других организаций».

По материлу Правмир