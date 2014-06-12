В Кронштадте отметят день святого праведного Иоанна Кронштадтского как общегородской праздник

В 2014 году исполняется 185 лет со дня рождения святого праведного Иоанна Кронштадтского, а сам город празднует 310-летие со дня основания. В честь торжественных дат администрация Кронштадта (Россия) решила сделать день прославления кронштадтского пастыря общегородским событием.

14 июня в 10.00 в Андреевском сквере, который находится на месте разрушенного Андреевского собора — места служения батюшки Иоанна, отслужат Божественную литургию и праздничный молебен. По окончании службы состоится церемония возложения цветов к памятнику св. Иоанну Кронштадтскому, расположенному у дома, где жил батюшка, — на ул. Посадской, 21.

После завершения торжественной церемонии состоится концерт русской духовной музыки. В этот день в Кронштадте также пройдут благотворительные кинопоказы и выставки.

«Вода живая»