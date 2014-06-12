В России создан мультимедийный ресурс «Религия и мировоззрение»

Председатель Синодального информационного отдела (СИНФО) Московского Патриархата В.Легойда рассказал о создании мультимедийного ресурса «Религия и мировоззрение» в рамках портала международного информационного агентства «Россия сегодня».

«Необходимость развития профессиональной журналистики в сфере религии обычно не ставится под вопрос, но до практических шагов дело доходит редко. К сожалению, авторы, пишущие на религиозную тему, нередко находятся на периферии редакционной политики российских СМИ», ‑ заметил В.Легойда.

«Вот почему я приветствую создание раздела «Религия и мировоззрение», надеюсь увидеть в нем не только интегратор религиозных новостей, но и площадку для творческого развития журналистов, способных профессионального рассуждать о вопросах веры и мировоззрения в России и за рубежом и заражать своим интересом читателя», ‑ подчеркнул представитель Церкви.

По словам В.Легойды, возглавляемый им Информационный отдел намерен выстраивать тесные отношения с творческим коллективом раздела «Религия и мировоззрение», нацеленные на объективное и глубокое освещение вопросов жизни Русской Православной Церкви.

«Думаю, что деятельность новообразованного раздела «Религия и мировоззрение» поможет переместить в центр общественной дискуссии вопросы о смысле человеческого бытия, о ценности и достоинстве личности, о вере и нравственности», ‑ заключил представитель Церкви.

Синодальный информационный отдел Русской Православной Церкви