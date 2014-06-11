Сегодня день памяти мученицы Феодосии Тирской (IV ст.)

Мученическая смерть или отказ от Христа. Святая Феодосия Тирская без колебаний выбрала путь страданий и отказалась принести жертву языческим идолам. В самом начале 4-го века, во время жестоких гонений на христиан, она не побоялась в день святой Пасхи поклониться заключенным мученикам, попросив их о молитве перед престолом Господним.

Этот поступок семнадцатилетней девы не остался незамеченным. Мужественно выдержав все истязания, святая Феодосия была зарублена мечом. После мученической кончины она явилась своим родителям – с венцом на голове и сияющим золотым крестом в руке.

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