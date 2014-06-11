В Москве почтили память Патриарха Алексия II

В Москве 10 июня отметили 24-ю годовщину интронизации Патриарха Алексия II.

В этот день состоялась Божественая литургия в Богоявленском кафедральном соборе, где находится гробница пятнадцатого Предстоятеля Русской Православной Церкви.

По окончании заупокойного богослужения митрополит Арсений обратился к присутствующим: «Этот день для истории Церкви, как и для почившего Святейшего Патриарха, очень важен. В этот день Святейший Алексий II — тогда митрополит Ленинградский и Новгородский — был возведен в патриарший сан. И с тех пор в течение почти 18 лет мы с вами его поминали, чтили и любили как Первосвятителя Земли Русской — Святейшего Патриарха Алексия. Но проходят времена, и человек не вечен на земле… И мы, которые были при нем, стараемся в те особые дни, которые связаны с его жизнью, чтить его у этой гробницы, которая воздвигнута в Благовещенском приделе Богоявленского кафедрального собора над его захоронением и дает возможность каждому из нас прибегать к его молитвенной помощи».

Богоявленское благочиние Москвы/Патриархия.ru