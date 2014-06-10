Крестный ход за мир в Украине: 5 тысяч верующих прошли с Почаевской иконой Богородицы в Кировограде

9 июня, в День Святого Духа, в Кировограде состоялось уникальное и беспрецедентное событие – общеобластной Крестный ход об утверждении мира в Украине.

Возглавили торжественный Крестный ход о мире в Украине правящие архиереи двух епархий Украинской Православной Церкви: архиепископ Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф и епископ Александрийский и Светловодский Боголеп.

Архипастырям сослужило все духовенство Кировоградской и Александрийской епархий Украинской Православной Церкви (более 200 человек). В торжественном шествии приняли участие монашествующие и православные верующие со всей Кировоградской области.

Крестный ход начался в 9:00 возле Поклонного креста на месте бывшего первого в Елисаветграде Свято-Троицкого храма на Крепостных валах и прошел по главным улицам города до Свято-Успенского храма в парке Крючкова (район Николаевка).

Специально для этого Крестного хода в Кировоград была привезена особо почитаемая в нашем народе святыня – Почаевская икона Пресвятой Богородицы.

Кроме этого, участвовавшие в Крестном ходе священники несли иконы недавно прославленного святого блаженного старца Даниила Елисаветградского, святой праведной Елисаветы – покровительницы нашего города, древнюю Казанскую икону Божьей Матери, образ Пресвятой Богородицы «Пантанасса», написанный на Святой Горе Афон специально для города, а также праздничную икону Святой Троицы.

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После торжественного молитвенного шествия на территории Свято-Успенского храма была совершена праздничная Божественная литургия, за которой возглашались особые прошения и молитвы о прекращении кровопролития в междоусобной брани в нашей стране, дабы исполнилось известное обетование, звучащее со страниц Священного Писания, о том, что «Господь благословит народ Свой миром» (Пс. 28:11).

В частности, на сугубой ектении прозвучали особые прошения о ниспослании мира на нашу родную землю: «О еже милостивым оком призрети на люди земли Украинския и сотворити ю непреобориму от распри творящих, молим Тя, Милосердый Господи, услыши и помилуй.

О еже просветити светом Своего богоразумия мысли ожесточением помраченных, верных же Своих в стране Украинстей укрепити и невредимых соблюсти, молим Тя, Всесильный Творче, услыши и помилуй.

Давый заповедь Твою нам, еже любити Тебе Бога нашего и ближняго своего, сотвори, да ненависти, вражды, обиды, мздоимства, кровопролития и прочая беззакония прекратятся, истинная же любовь да царствует в людех земли украинския, молим Ти ся, Спасителю наш, услыши и милостивно помилуй.

Еще молимся Господу Богу нашему о еже вси распри, раздоры, разделения, вражду и злобу всеконечно в державе нашей истребити, тишину же народу нашему даровати и миром вожделенным нас оградити, рцем вси: Господи, услыши и милостивно помилуй».

*** После сугубой ектении также были прочитаны коленопреклонно молитвы: «Владыко Вседержителю, Святый Царю. Призри с небесе и виждь, како враждуют людие земли нашея и замышляют друг на друга суетное и злобное. О, Многомилостиве! Прости грехи и беззакония наша, ихже ради многия скорби, беды и устрашения приидоша на ны. Благодатию Пресвятаго Духа ороси любовию изсохшия сердца людския, тернием самолюбия, ненависти, зависти, злобы, вражды, лукавства и иных беззаконий поросшия, да возрастят горящую к Тебе и братиям своим любовь, и ею да будут истреблены вси распри, раздоры, разделения во Отечестве нашем. Усердно молим Тя: мир державе нашей даруй, Церкви Твоей и всем людем земли нашея. Ты бо еси Царь мира и мира Твоего несть предела и Тебе слава и благодарение и поклонение от всех да возсылается, ныне и присно и во веки веков».

«Всевышний Боже, Владыко и Содетелю всея твари, наполняяй вся величеством Твоим и содержай силою Твоею.

К Тебе Великодаровитому Господу нашему припадаем, сердцем сокрушенным и усердною молитвою о стране Украинстей, распрями и нестроениями раздираемей.

Премилосердый и Всесильный, не до конца гневайся, Господи! Буди милостив нам, молит Тя Твоя Церковь, представляющи Тебе начальника и совершителя спасения нашего Иисуса Христа. Укрепи силою Твоею верныя люди в стране Украинстей, заблуждающим же просвети разумныя очи светом Твоим божественным, да уразумеют Твою истину, умягчи их ожесточение, утоли вражды и нестроения на страну и мирныя люди ея воздвизаемая, да все познают Тебе, Господа и Спасителя нашего. Не отврати лица Твоего от нас, Господи, воздаждь нам радость спасения Твоего. Помяни милости, яже показал еси отцем нашим, преложи гнев Твой на милосердие и даждь помощь Твою народу украинскому, в скорби сущему.

Молит Тя Церковь наша Православная, представляющи Тебе ходатайство всех святых в ней просиявших, изряднее же Пресвятыя Богородицы и Приснодевы Марии, от лет древних покрывающия и заступающия страны наша. Возгрей сердца наша теплотою благодати Твоея, утверди волю нашу в воли Твоей, да якоже древле, тако и ныне прославится всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков».

"Православие в Украине"