Проректор Киевской духовной академии Владимир Бурега - о международной группе «Примирение»

В Киеве 6 июня состоялся круглый стол «Путь к будущему через примирение». Его организатором выступила Международная группа «Примирение».

Об этом событии рассказал официальный представитель Украинской Православной Церкви в группе «Примирение» проректор Киевской духовной академии Владимир Бурега.

Владимир Викторович, скажите несколько слов о группе «Примирение». Кем, когда и зачем она была создана?

Эта международная группа была создана сорок лет назад, в 1974 году. Изначально причиной ее создания было стремление христианских церквей Польши и Германии внести свой вклад в непростой процесс примирения между этими двумя странами после второй мировой войны. Ведь во время войны Польша была оккупирована нацистской Германией. На территории Польши было совершено немало страшных военных преступлений. И это тяжелое наследие очень сильно осложняло взаимоотношения между народами Польши и Германии.

И вот с начала 1970-х годов в процесс польско-немецкого примирения включились церкви двух стран. Так появилась международная группа «Примирение», в которую вошли представители христианских церквей Польши и Германии. Проект «Примирение» оказался довольно успешным. И в середине 1990-х годов было высказано предложение расширить его за счет привлечения новых участников. С 1995 года в эту группу входят также церкви Украины и Беларуси. С этого времени официально группа именуется «Примирение в Европе – задача церквей в Украине, Беларуси, Польше и Германии».

А кто от Украины сегодня представлен в группе?

От Украины в группу «Примирение» входят Украинская Православная Церковь, Украинская Греко-Католическая Церковь, Римско-Католическая Церковь в Украине и Немецкая Евангелически-Лютеранская Церковь в Украине. Что касается православной стороны, то до 2008 года официальным представителем Украинской Православной Церкви в группе «Примирение» был протоиерей Василий Заев, а после его смерти по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира эта обязанность была возложена на меня.

А из других стран кто входит в группу?

В группе «Примирение» работают православные, католики и лютеране из Польши, Германии, Беларуси и Украины. Координация работы группы сейчас возложена на Польский экуменический совет. Поскольку сегодня этот совет возглавляет православный архиепископ Вроцлавский и Щецинский Иеремия, то он является и главой группы «Примирение».

Какие инициативы реализует группа «Примирение»?

Прежде всего, мы проводим ежегодные конференции в странах, представленных в группе. В 2011 году мы проводили конференцию в Беларуси, в 2012 – в Украине, в 2013 – в Польше. Темами конференций становятся проблемы, волнующие наши страны. Была у нас конференция, посвященная христианскому осмыслению общественных кризисов, была конференция о проблемах миграции в современной Европе, в минувшем году в Варшаве мы проводили конференцию, посвященную годовщине Волынской трагедии. Очень интересной была конференция в Ялте в 2012 году. Она была посвящена теме сосуществования христиан разных конфессий в Украине. Мы стремимся обсуждать актуальные вопросы, волнующие наши страны, и искать те ответы, которые могут дать на эти вопросы церкви.

Похоже, что нынешняя украинская ситуация не может быть оставлена этой группой без особого внимания.

Да. В конце марта этого года в Варшаве у нас была очередная рабочая встреча членов группы. И, конечно же, главным вопросом было стремление наших братьев из Германии, Польши и Беларуси как-то помочь Украине. Вполне очевидно, что Украине предстоит непростой путь к общенациональному примирению. И в этом процессе живое участие должны принять христианские церкви.

Именно поэтому украинская часть группы «Примирение» решила провести круглый стол, посвященный ситуации, которая сложилась в нашей стране. В этом круглом столе приняли участие представители Украинской Православной Церкви, Украинской Греко-Католической Церкви, Римско-Католической Церкви и Немецкой Евангелически-Лютеранской Церкви. Для нас очень важно, что представители всех церквей высказали общее видение пути к примирению.

Это общее видение было как-то оформлено?

По итогам круглого стола было издано коммюнике, в котором сказано, во-первых, что примирение – это способность принять своего ближнего таким, какой он есть. Мы должны признать за каждым человеком право развивать свои культурные и религиозные традиции, тем самым созидая Украину как уникальное единство в многообразии.

Во-вторых, нельзя забывать, что мы нуждаемся не только в примирении друг с другом, но и в примирении с Богом. Ведь конфликты и противостояние порождаются нашими греховными страстями. Потому путь к миру лежит через победу над грехом. Мир с Богом должен стать фундаментом и для примирения между людьми.

Известно, что между христианскими конфессиями в Украине сегодня сложились непростые отношения. А в группе «Примирение» чувствуются отголоски этих конфликтов?

У нас в группе сложились очень теплые, открытые отношения. За годы совместной работы мы все стали настоящими друзьями. И тот круглый стол, который мы провели в минувшую пятницу, он как раз продемонстрировал дух примирения, который есть между нами. Вы говорите о противоречиях. Но я думаю, что за последние месяцы многие противоречия, которые были между церквами, отошли на второй план.

Христианские конфессии в Украине в эти месяцы были едины в своем призыве к примирению. К сожалению, политики, к которым неоднократно обращалась и Украинская Православная Церковь, и другие конфессии, не прислушались к голосу Церкви. Но все же, несмотря на крайне непростую ситуацию в нашем обществе, нам удалось сохранить в Украине межконфессиональный мир. Это крайне важно. Надеюсь, и в будущем нашим церквам удастся не допустить противостояния на религиозной почве.

"Православие в Украине"