В Киеве кафедральный собор УПЦ в День Всех святых приглашает на престольный праздник

В Киеве кафедральный собор Украинской Православной Церкви, 15 июня, в День Всех святых, приглашает на престольный праздник.

"Через неделю после праздника Троицы вся полнота Православной Церкви отмечает День Всех святых. Верующие с верой, радостью и теплом искренне будут возносить молитвы тем, кто бережно принял дары Святого Духа и достиг святости - наивысшего призвання христианина", - говорится в приглашении.

После торжественной Божественной литургии всех ждет праздничная программа - совместная трапеза, теплый семейный концерт, интересные мастер-классы для всей семьи и увлекательные игротеки для самых маленьких гостей праздника.

Праздник будет проходить по адресу: г. Киев, Железнодорожное шоссе, 3, станция метро «Лыбидская».