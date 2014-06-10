Подворье Валаамского монастыря принимает беженцев из Украины

В Ленинградской области на подворье Валаамского монастыря в Приозерске (Россия) размещают беженцев из Украины.

Детский хор из Донецка — 35 детей — теперь живет в православной школе при монастырском подворье, где для ребят прямо в классах поставили кровати. Сколько времени беженцы проведут на подворье Валаамского монастыря — неизвестно.

Информацию о прибытии беженцев в Ленинградскую области корреспонденту Правмира по телефону подтвердил пресс-секретарь монастыря Михаил Шишков.

Правмир