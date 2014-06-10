Патриарх Кирилл: Для того чтобы слово Божие действовало, человеческих сил недостаточно - нужна сила Святого Духа

8 июня , в праздник Святой Троицы, по окончании Литургии в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с Первосвятительским словом.

"Всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с праздником Святой Троицы.

Этим великим праздником завершается период Пятидесятницы. От Пасхи до сего дня мы прославляли Господа Воскресшего и вознесшегося. А сегодняшний день посвящен воспоминанию о наиважнейшем событии — создании Церкви. Господь даровал Духа Своего апостолам и через них — всем нам. Святой Дух пребывает в человеческой истории, в человеческой жизни, в жизни каждого человека.

Кто-то, может быть, спросит: а в чем Дух? Где Он совершает Свое дело? Первый и самый, может быть, важный ответ: Он в слове Божием. Евангелие, апостольские послания, все те великие тексты, на которых основывается наша вера, были созданы не потому, что апостолы были людьми умными и образованными. Они чаще всего были простыми людьми, но Святой Дух действовал в них. Потому и слово это называется словом Божиим, словом боговдохновенным, то есть Тем, Кто вдохнул силу в писавших, был Сам Бог.

Именно поэтому слово Божие невозможно истребить. Никакие человеческие хитросплетения, никакая ложная логика, никакие лжедоказательства, связанные с человеческим могуществом, будь то могущество денег, власти, военной силы, неспособно не только истребить, а даже ослабить действие слова Божия в людях. А оно, подобно обоюдоострому мечу (см. Евр. 4:12), разделяет душу, разделяет сердце, разделяет разум, потому что слово Божие является великим вызовом человеку. В нем содержатся истины, которые нельзя игнорировать, в нем содержаться требования, которые невозможно не исполнять. Ибо если эти требования не исполняются, жизнь человека идет наперекосяк — и личная, и семейная, и государственная, то есть жизнь всей человеческой семьи.

Слово Божие — это присутствие Самого Бога среди нас силой Святого Духа. Слово Божие люди воспринимают по-разному. Одни делают правильные выводы, другие не делают никаких выводов вообще, а третьим скучно читать это слово. Так вот, для того чтобы слово Божие действовало, человеческих сил недостаточно — нужна сила Святого Духа. И мы знаем, что это действие Божественной энергии, действие Святого Духа происходит в Церкви, в общине верующих людей. Когда мы все вместе стоим вокруг престола Божиего и совершаем Божественную Евхаристию, причащаемся Тела и Крови Христовых, то силой Святого Духа мы становимся участниками Тайной вечери, а значит, и всего того, что Бог во Христе совершил для людей. И тогда слово Божие оживает в нашем сознании, оплодотворяет наше сердце, мы начинаем правильно его понимать, и у нас появляются силы его исполнять.

Если бы не сошествие Духа Святого и не рождение Церкви, то христианство было бы еще одним интеллектуальным учением, еще одним изводом человеческой философии. Но именно потому что слово Христа Спасителя было не человеческим, а Богочеловеческим, именно потому что это Слово было передано людям, опять-таки не посредством человеческой силы, а силой Духа Святого, оно и усвояется, оно и обустраивает человеческую жизнь.

Я хотел бы еще раз всех вас поздравить с этим праздником и призвать к тому, чтобы каждый из нас вдумчиво читал слово Божие, участвовал в Таинствах Церкви. Вот тогда заповеди можно будет исполнять — хватит и сил, и разумения. Но если заповеди будут лишь наравне с человеческим законом, некой записанной инструкцией, то их никто исполнять не сможет, да и не будет, как не исполняется большинство человеческих инструкций.

Господь с нами силой Святого Духа. Господь Иисус Христос силой Святого Духа продолжает Свое пребывание среди нас в Церкви, которую мы называем Его Телом. Пусть же благодать Духа Святого всех нас вразумляет, укрепляет и освобождает от всякого греха и всякой разрушающей нашу жизнь человеческой слабости. С праздником всех вас сердечно поздравляю!"

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси