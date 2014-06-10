Около 70 тысяч верующих чествовали Великорецкую икону святителя Николая Чудотворца

3-8 июня в Вятской епархии РПЦ состоялся Великорецкий крестный ход — торжественное шествие с образом святителя Николая Чудотворца из города Кирова в село Великорецкое, на берег реки Великой, где более 600 лет назад был обретен чудотворный образ.

Православные паломники из Вятки и других регионов страны преодолели пешком более 150 километров.

В этом году отмечается 400-летие с момента второго принесения в Москву Великорецкого образа святителя Николая Чудотворца и 25-летие возрождения крестного хода.

Крестный ход предварила Литургия в Успенском соборе Свято-Трифонова монастыря г. Кирова, которую возглавил митрополит Вятский и Слободской Марк.

К участникам шествия с видеообращением выступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Центральным событием стала Литургия 6 июня на реке Великой, в день празднования явления Великорецкой иконы святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла богослужение возглавил глава Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Главе Митрополичьего округа сослужили митрополит Вятский и Слободской Марк, духовенство Вятской митрополии, священнослужители-паломники из разных епархий Русской Православной Церкви.

Литургия завершилась освящением вод реки Великой и источника на месте, где в 1383 году был обретен Великорецкий образ святителя Николая.

В этом году в торжествах на реке Великой приняли участие 67 тысяч паломников.

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Великорецкий крестный ход — один из самых продолжительных крестных ходов в России. Обретение иконы святителя Николая Чудотворца произошло в 1383 году. Крестьянин Агалаков из деревни Крутицы обнаружил образ на берегу реки «Великой», отсюда пошло его название — Великорецкий. Около 1400 года образ был отправлен в город Хлынов, названный затем Вяткой, позже — Кировом. В 1935 году при разрушении кафедрального собора чудотворная икона была утрачена. Великорецкий крестный ход был запрещен в 1930-х годах, вновь начал проводиться в 1989 году. По традиции молитвенное шествие совершается ежегодно в начале июня. Теперь вместо утраченной иконы Николы Чудотворца верующие несут один из ее списков. В 2000 году Святейший Патриарх Алексей II своим указом присвоил крестному ходу статус всероссийского.

Великорецкий крестный ход проходит ежегодно с 3 по 8 июня. Основные торжества совершаются 5 и 6 июня на реке Великой и в Спасо-Преображенском Никольском мужском монастыре села Великорецкое. По традиции в торжествах принимают участие первые лица области Кировской области.

По материалам сайта Вятской епархии РПЦ