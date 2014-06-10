В Киеве состоялся IV Всеукраинский фестиваль-конкурс приходских хоров «Пентикостия»

Уже четвертый год подряд в Киеве, в День Святого Духа, с благословения Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира проходит Всеукраинский фестиваль-конкурс приходских хоров «Пентикостия» (по-гречески - Пятидесятница). 9 июня в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе «Мистецький арсенал» собрались 13 церковных хоров из Киевской, Одесской, Волынской, Овручской и Кировоградской епархий УПЦ.

В состав жюри фестиваля входили Народная артистка Украины Нина Матвиенко, регент архиерейского хора КДАиС архимандрит Роман (Пиддубняк), а также известные в Украине специалисты в области церковного пения протодиакон Дмитрий Болгарский, Александр Одинец и Елена Соловей.

Финальный гала-концерт посетили также викарии Киевской Митрополии митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, епископ Бородянский Варсонофий и глава Информационно-просветительского отдела Волынской епархии протоиерей Валентин Марчук.

Особенностью нынешнего фестиваля было и то, что в ходе этого духовно-художественного действа реализуется благотворительный проект по сбору средств для детей - подопечных специализированного детского дома им. М. Городецкого, в городе Ворзель Киевской области - по благословению митрополита Переяслав-Хмельницкого и Александра Вишневского именно на нужды этого заведения будут направлены собранные средства.

Перед гала-концертом все хора исполнили духовный гимн «Боже Великий Единый».

Гран-при фестиваля получил молодежный хор из Одесской епархии «Ориана», который выполнил Малое славословие.

church.ua