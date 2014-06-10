В День Святого Духа управляющий делами УПЦ побывал в Броварах
9 июня управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний совершил Божественную литургию в Свято-Троицком храме Броваров.
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Киевской епархии протоиерей Константин Пилипчук и духовенство епархии.
За богослужением митрополит Антоний рукоположил в священнический сан студента IV курса академии диакона Владимира Долгих.
После богослужения Высокопреосвященнейший владыка, по благословению Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия, наградил настоятеля храма протоиерея Василия Возного орденом святителя Феодосия Черниговского.
Владыка Антоний по завершении литургии обратился к верующим с архипастырским словом и поздравил всех с праздником.