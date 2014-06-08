В Киево-Печерской лавре отметили праздник Святой Троицы

8 июня, в воскресенье 8-й по Пасхе, день Святой Троицы (Пятидесятницы), Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий совершил Божественную литургию и Вечерню на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры.

Ему сослужили: митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, епископы - Ирпенский Климент, Бородянский Варсонофий, а также братия монастыря и преподаватели Киевских духовных школ в священном сане.

В архипастырском слове, сказанном во время богослужения митрополит Онуфрий раскрыл значение праздника, а также поздравил верующих.

За богослужением митрополит Онуфрий рукоположил во священника студента IV курса академии диакона Александра Бондаря.

Одной из особенностей богослужения на праздник Троицы является то, что во время него читаются коленнопреклонные молитвы, которые были составлены в IV веке святителем Василием Великим.

На праздник Троицы принято украшать храмы и жилища травой, цветами и ветвями деревьев.

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