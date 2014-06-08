Представители УПЦ приняли участие в торжествах по случаю инаугурации Президента Украины

7 июня состоялась инаугурация новоизбранного президента Украины Петра Порошенко.

В Верховной Раде Украины, где проходила инаугурация, присутствовали представители официальных зарубежных делегаций, бывшие президенты, главы правительства и парламента Украины, члены правительства, народные депутаты, представители Церквей и общественности.

Украинскую Православную Церковь на церемонии представили Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий и управляющий делами митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

church.ua