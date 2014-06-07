Сегодня Троицкая родительская суббота

Родительская суббота перед днем Пресвятой Троицы называется Вселенской. Обычай совершать поминовение в этот день восходит к первым векам.

Именно в эту субботу возносится молитва за всех людей, от века почивших в надежде воскресения и жизни вечной. Накануне Пятидесятницы Церковь молится о всех прежде усопших.

Самая важная часть поминовения происходит утром в субботу за Божественной литургией.