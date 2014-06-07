Сегодня Троицкая родительская суббота
02:12, 07 июня 2014Православие
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Родительская суббота перед днем Пресвятой Троицы называется Вселенской. Обычай совершать поминовение в этот день восходит к первым векам.
Именно в эту субботу возносится молитва за всех людей, от века почивших в надежде воскресения и жизни вечной. Накануне Пятидесятницы Церковь молится о всех прежде усопших.
Самая важная часть поминовения происходит утром в субботу за Божественной литургией.
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