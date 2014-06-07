Местоблюститель УПЦ и Управляющий делами УПЦ - о дне Святой Троицы

О Дне Святой Троицы рассказывают митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий, Местоблюститель Киевской Митрополичьей кафедры, и митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, Управляющий делами Украинской Православной Церкви.

Один из главных христианских праздников – День Святой Троицы или Пятидесятницы – особо близок славянам. Именно на Руси с XIVвека праздник Сошествия Святого Духа на апостолов стали именовать «Троицыным днем». И сегодня празднование Троицы связано со многими народными традициями. Какие обряды существуют на Буковине и Закарпатье – родине архиереев Онуфрия и Антония?

Митрополит Онуфрий:

У нас на Буковине на праздник Троицы люди режут зеленые ветки, украшают ими свои жилища, стены домов, храмов. Также собирают буйную зеленую траву и стелют ее под ноги в храме и в доме. Эта народная традиция знаменует о том, что жизнь происходит от Святой Живоначальной Троицы. И вот эта зелень – будь то живая ветка с дерева или живая трава – символизируют жизнь. И эта жизнь дана человеку. Человек этой жизнью пользуется.

Митрополит Антоний:

Закарпатье – край с богатыми древними народными традициями. Причем, все они пронизаны христианским мирощущением. До сих пор люди живут церковным календарем – от праздника к празднику. Каждый праздничный день начинается с посещения храма, Литургии, а уже после обеда начинается, если можно так выразиться, светская программа. Такого устоя держатся и сейчас как старшее поколение, так и молодые люди.

Учитывая экономические сложности, очень многие закарпатцы выезжают на заработки за пределы области, в том числе и заграницу. Однако на большие православные праздники: Рождество Христово, Пасху – все обязательно возвращаются домой, чтобы всей семьей сходить на богослужение.

В службе в честь Живоначальной Троицы особый акцент делается на действии Духа Божия в мире. Дух Божий животворит, т.е. дает жизнь всему творению. Видимым символом присутствия в мире Святого Духа является природа, которая ярко ожила после зимней спячки. Поэтому в День Пятидесятницы православные храмы и жилища обильно украшаются зелеными ветками и посыпаются травой. В Закарпатье основой украшения служит липа.

Вспоминаю, что в детстве накануне праздника мы ходили в лес за липой, и почему-то всегда была гроза: молния, гром, а в горах все это усиливается, но страха не было. Мы со сверстниками, мокрые, но радостные приходили домой с охапкой липовых веточек, и расставляли их в комнатах, на воротах, в хлеву и т.д.

На второй день праздника – в День Святого Духа, обычно, освящают сплетенные с несозревших колосьев пшеницы или ржи венки, которыми украшают поклонные кресты. В этот день также совершают молебны на полях и молятся, чтобы Господь послал обильный урожай.

Для многих, формально православных, именно народные обряды в День Святой Троицы важнее всего. Как разъяснить людям истинный смысл праздника?

Митрополит Антоний:

Обряд – это видимая сторона некоего сакраментального действия. Всякий обряд есть внешнее выражение верований человека. Человек — существо, в природе которого духовное бытие соединилось с материальным. И как следствие в своем представлении человек старается духовное облечь в видимое, чтобы через это сделать его доступным. Таким образом, обряд везде и всегда служил для человека символом и удостоверением в действительности присутствия и воздействия Бога на человека.

При этом следует отличать благочестивые христианские обряды и обычаи от тех народных традиций, которые являются откровенно языческими. К сожалению, внешняя обрядовая сторона, зачастую закрывает собой истинный смысл христианских праздников. Для христианства главным является не обряд, не внешнее проявление его верований, но внутреннее, духовное устремление человека к своему Богу. Христианство заключается в преображении и обожении человека, а не в следовании обрядам.

Для православного христианина праздник Святой Троицы – это, прежде всего, день особого проявления Божия в человеческом мире. Сошествие Святого Духа на апостолов есть проявление силы Его в них, открытие в них Его особенного присутствия. Вдохновленные Божественной силой, излившейся на них в день Пятидесятницы, движимые Духом Святым, они отправились в разные страны, проповедуя Христа распятого и воскресшего. Именно они создали общность людей, внутри которой и живет этот дар Святого Духа. Эту общность мы именуем Церковью Божией.

Все мы с вами и есть Церковь, среди нас и в нас живет Святой Дух, силы Которого каждый получает в момент крещения и миропомазания, сила Которого обновляется в нас всякий раз, когда мы, принося покаяние, причащаемся Святых Христовых Таин. Именно в Церкви и происходит спасение людей, их живое соприкосновение с Богом, новая жизнь во Христе.

Таким образом, праздник Пятидесятницы (Троицы) – личный праздник каждого христианина, откликнувшегося на призыв Святого Духа, и вошедшего в Церковь Христову.

Митрополит Онуфрий:

Часто люди приходят в храм через обряды. Обряд является тем сосудом, в котором хранится истина. Некоторые люди не могут видеть содержимого сосуда, они видят только внешность этого сосуда. Но если они начнут интересоваться глубже, не только обрядом, как таковым, а начнут выяснять – что это за обряд, почему так, в чем смысл – тогда люди заглядывают вовнутрь, и могут увидеть то, что содержится в этом сосуде.

Признак духовного уровня определяется тем, что человек ставит во главу угла: обряд или то, что содержится в этом обряде, – суть.

Если он еще далек от Церкви, его интересуют обряды, а если человек уже глубоко вошел в церковную жизнь, то он даже не обращает внимания на обряд, смотрит на само содержание, духовную тайну, которая содержится в этом обряде.

Троица являлась людям в разное время: это и явление Аврааму, и Богоявление в момент Крещения Христова, но почему Троицей принято именовать именно День Святой Пятидесятницы – день схождения Святого Духа на апостолов?

Митрополит Антоний:

Все, что происходит в Ветхом Завете, может быть осознанно только через призму Евангелия. Апостол Павел прямо говорит, что Ветхий Завет – это детоводитель ко Христу. Все Феофании – Богоявления в Ветхом Завете имели прикровенный смысл, и они были неполными. И лишь в Новом Завете, почти две тысячи лет тому назад, мир воспринял тайну Триединого Бога: Ветхий Завет знал Единого Бога, положившего основание Ветхозаветной Церкви; Сын, воплотившись на земле, создал Церковь Нового Завета; Дух Святой открыл ее историческое время и действует в ней «до скончания века». Поэтому праздник ее рождения именуется Днем Святой Троицы. Интересен тот факт, что именно на Руси где-то с XIV века праздник Сошествия Святого Духа на апостолов стали именовать «Троицыным днем».

Название праздника объясняется тем, что сошествием Святого Духа на апостолов открылась совершительная деятельность третьего Лица Пресвятой Троицы, и учение Господа Иисуса Христа о Триедином Боге и участии Трех Лиц Божества в Домостроительстве спасения человеческого рода достигло совершенной ясности и полноты. Сошествие Святого Духа указало на троичность Бога — Бог Отец творит мир, Бог Сын воссоздает человеческую природу и делает ее способной жить вечно, Бог Дух Святой освящает человека, а через него и весь мир, через устроение Церкви.

Именно в этот день, наконец, пришло во всей своей полноте подлинное духовно-опытное осознание троичности Божества. Ведь если в день Крещения Христова человечество еще только как бы «со стороны» узнало о существовании Бога-Троицы, то в день Пятидесятницы Христовы апостолы уже — благодаря собственному внутреннему духовному опыту — лично познали совсем неведомое им прежде Третье Лицо Пресвятой Троицы: как сошедшего на них Святого Духа.

Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Надлежало принявшим Иисуса получить также и Духа, чтобы дело боговедения в них достигало все более и более совершенной степени».

Троицу еще называют Днем рождения Церкви. Расскажите, пожалуйста, об апостольском преемстве от Пятидесятницы до сего дня.

Митрополит Онуфрий:

Действительно, схождение Святого Духа – это День рождения Церкви. Потому что Святой Дух дал апостолам ту силу, которая была необходима для того, чтобы наполнять божественный организм Церкви человеческим содержанием. Апостолы пошли в Церковь, которую Господь основал на Своей крови, и наполнили ее людьми. Апостолы совершили свое служение – проповедь Христа воскресшего и распятого. Это основа духовной жизни, основа духовного преуспеяния – это вера во Христа распятого и воскресшего. И эта вера продолжает свидетельствоваться теми мужами, которые от апостолов приняли свое апостольское служение – канонические православные епископы и священники. Именно они являются преемниками апостолов. И сегодня они проповедью о Христе продолжают наполнять Богочеловеческий организм Церкви людским присутствием.

Митрополит Антоний:

Апостольское преемство является одним из условий того, что Церковь благодатна, что в ней действительно совершаются Таинства, а значит, она выполняет свое назначение – вести людей ко спасению. Однако апостольское преемство не ограничивается только самой по себе непрерывной цепочкой рукоположений. Необходимо и другое условие: Церковь должна сохранять то вероучение, которое она получила от апостолов (а апостолы – от Самого Христа). Без этого никакого подлинного апостольского преемства не существует.

Наряду с единством веры, таинствами и каноническим устройством апостольское преемство является внешним выражением единства Церкви. И поэтому, если некоторые группы (будь то секты или расколы) отделяют себя от единства церковного, то они автоматически лишаются апостольского преемства. В таких «организациях» огонь Пятидесятницы перестает гореть. И все, что совершается в таких «церквах» является не просто недействительным, но, прежде всего, духовно опасным для человека. Таинства таких «церквей» служат не спасению человека, не ведут его в жизнь вечную, но, к сожалению, являются для человека, по слову апостола Павла «судом и осуждением» (1 Кор. 11, 29).

Что бы вы хотели пожелать нам всем в этот праздник?

Митрополит Антоний:

Чтобы мы были способными принять в свою жизнь Триипостасного Бога.

Митрополит Онуфрий:

Чтобы люди в духовной жизни не были безразличны. Потому что земное все проходит. Даже великое богатство человек оставляет, когда приходит час его смерти. Высокие положения: цари, императоры, президенты – все это оставляется перед переходом в мир иной. Нужно помнить об этом и на протяжении всей своей жизни готовить себя к этому.

Кем бы человек ни был – ученым или простецом, здоровым или больным, богатым или бедным, – каждый должен готовить себя к вечности. И эта подготовка к вечности совершается тогда, когда человек начинает молиться, начинает изучать Священное Писание, читать святых отцов, знакомиться с истинами веры, которые делают свободным в настоящем смысле этого слова и способным преодолевать те искушения, которые встречаются на земном пути.

Чтобы в нашей жизни всегда был упованием – Небесный Отец, прибежищем – Сын, а покровом – Дух Святый.

Беседовала Наталья Горошкова, "Православие в Украине".