В Симферополе открыли памятник Сергию Радонежскому (фоторепортаж)

В Симферополе 6 июня состоялось открытие памятника преподобному Сергию Радонежскому - одному из самых почитаемых святых в Русской Православной Церкви. Событие приурочено к празднованию в 2014 году 700-летия со дня рождения Сергия Радонежского.

Мероприятие проходило в рамках мероприятий VIII Международного фестиваля «Великое русское слово», сообщает пресс-служба Совета министров Крыма.

Символично, что памятник установили в одноименном сквере - имени Сергия Радонежского. Скульптура изготовленна из гранита и бронзы. В руках у преподобного - икона Святой Троицы. Памятник называется «Сергий Радонежский - собиратель земли русской».

Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь совершил чин освящения памятника.

В 2014 году Православная Церковь отмечает 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, который сыграл важную роль в духовном укреплении русского народа.

Участие в торжественной церемонии принял спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин, который выразил надежду, что памятник Сергию Радонежскому станет символом добра, справедливости, а также символом сбережения исторических и культурных ценностей.

«Мы отмечаем 700-летие преподобного Сергия Радонежского, внесшего исключительный вклад в жизнь Русской православной церкви многонационального российского народа и в судьбу российской государственности», - отметил глава Госдумы РФ.

Справка "УНИАН-Религии"

Сергий Радонежский - основатель Троицкого монастыря под Москвой (ныне Троице-Сергиева лавра), преобразователь монашества в Северной Руси.

Сергий Радонежский почитается Русской Православной Церковью в лике святых как преподобный и считается величайшим подвижником земли Русской.

7 апреля на встрече членами Президиума Госсовета Республики Крым Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин выступил с инициативой открытия памятника Сергию Радонежскому в Симферополе.

29 мая Симферопольский городской совет принял решение о создании в городе сквера имени Святого Преподобного Сергия Радонежского.

Создание сквера приурочено к 700-летию рождения Сергия Радонежского и 230-й годовщине основания Симферополя. Сквер располагается на пересечении улиц К. Маркса и В. Жуковского, за зданием Государственного Совета РК.

Анастасия Горобец, "УНИАН-Религии".

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