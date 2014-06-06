В Горловской и Славянской епархии УПЦ опровергли информацию о минометном обстреле с территории храма

6 июня сайт МВД Украины опубликовал информацию о том, что с территории одной из церквей Славянска «террористы открыли миномётный огонь». В пресс-службе Горловской и Славянской епархии УПЦ эту информацию назвали ложной.

Епархиальное управление опровергло данную информацию, так как Православная Церковь считает абсолютно недопустимым ведение боевых действий на территории храмов и монастырей, — сообщает пресс-служба епархии.

По сообщению МВД была проведена проверка, в ходе которой были оперативно опрошены все настоятели церквей — а их в городе более десяти. По свидетельству духовенства епархии, ни из одного храма, равно как и с их территории, никаких выстрелов не производилось.

Славянская епархия выразила обеспокоенность появлением подобных провокаций в преддверии праздника Троицы.