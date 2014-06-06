В Киеве на Радужном массиве совершен акт вандализма в отношении Воскресенского храма

В Киеве в ночь с 5 на 6 июня была совершена попытка поджога храма в честь Воскресения Христова Днепровского Восточного благочиния киевского викариатства (ул. Радужная, 4а).

Злоумышленник разбил стекло алтарного окна и бросил внутрь бутылку с зажигательной смесью. Но храм Божий практически не пострадал, поскольку конструкция здания кирпичная, а через разбитое оконное стекло воздух внутрь храма поступал слабо.

У церковной паперти оставлена надпись с числом 666.

Секретарь Киевской епархии по городу Киеву протоиерей Виктор Иващук и благочинный Днепровского благочиния протоиерей Иоанн Свередюк осмотрели повреждения и выразили настоятелю иерею Сергию Кострубицькому сочувствие.

Детали уточняются.

Несмотря на совершенный акт вандализма и попытку поджога в Воскресенском храме богослужения не прекратятся, на Троицу здесь планируют совершать Божественную литургию.

"Православие в Украине"