Севастопольское благочиние собирает помощь беженцам с Юго-Востока Украины

Севастопольское благочиние по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря объявило сбор помощи для беженцев с Юго-Востока Украины.

Желающие оказать помощь вещами и деньгами беженцам, прибывшим в Севастополь с Юго-Востока Украины, могут доставить ее в секретариат Севастопольского благочиния, откуда она будет передана адресно по местам размещения женщин и детей, — сообщает официальный портал благочиния.

Беженцам необходимы:

1. Гигиенические принадлежности

2. Постельное белье

3. Детское питание

4. Подгузники

5. Полотенца

6. Стиральный порошок

7. Салфетки бумажные

8. Туалетная бумага

9. Одежда

10. Удлинители

11. Чайники электрические

12. Утюги

13. Прищепки

14. Веревки для белья

15. Зубные щетки + паста

16. Шампунь

17. Расчески

18. Лампочки электрические

19. Питьевая вода (в промышленной упаковке)

20. Одноразовая посуда

Правмир