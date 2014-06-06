Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий просит свою паству помочь беженцам из Украины

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий Русской Православной Церкви обратился к пастырям, монашествующим, клиру и всем жителям Ростовской области с просьбой об оказании помощи беженцам из Украины.

Обращение главы Донской митрополии появилось на официальном информационном сайте Ростовской-на-Дону епархии

«Дорогие братья и сестры, уважаемые жители Донского края!

С каждым днём в Ростовскую область прибывает всё больше мирных жителей с Юго-Востока Украины, которые спасаются от военных действий. У беженцев порой нет самого необходимого для жизнеобеспечения и благоустройства.

В связи с этим обращаюсь ко всем вам – не будьте равнодушными, окажите посильную помощь собратьям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации.

Нам надлежит, по слову Божию, проявлять заботу о тех, кто страждет, и свидетельствовать о своей вере через дела милосердия (Лк.3:11, Иак.2:14). Сейчас это нужно как никогда. Вне зависимости от политических взглядов, исторических предпочтений и социальных различий, Евангелие призывает нас быть милосердными ко всем, как милосерден Отец наш Небесный (Лк.6:36). Все различия и условности должны уйти сегодня в сторону. Перед лицом человеческого горя достойно помнить только о том, что чужой беды не бывает.

Призываю вас, особенно тех, кто именует себя христианами, проявить свои человеческие и религиозные чувства, оказывая всяческую заботу и вспомоществование нашим братьям и сестрам.

Прошу вас обращаться в пункты сбора гуманитарной помощи, организованные Донской митрополией, или перечислять денежные средства для беженцев из Украины на епархиальный счет (назначение платежа: благотворительная помощь беженцам из Украины)».

Правмир