Священник РПЦ назвал коммунизм, национал-социализм и демократию ипостасиями дьявола

Известный миссионер и богослов протоиерей Олег Стеняев выступил с критикой демократии. Об этом пишет сайт Мир Вам.

«В Апокалипсисе сказано, что три ипостаси дьявола — коммунизм, национал-социализм и демократия — объединятся перед последней схваткой добра и зла», — заявил священник в интервью.

По его словам, сейчас одни хотят реставрировать СССР, другие — вовлечь Россию в идеологию национал-социализма, а третьи — втянуть в демократические программы, «но это все чуждые для нашей страны идеологии, преодолевая которые мы должны провозглашать православие, самодержавие и нравственность».

«Демократия — это опасное политическое безволие, основанное на подчинении интересам толпы. Апокалиптический символ либерал-демократизма — лжепророк. Священное Писание категорически осуждает безответственных демократов и решительно дистанцируется от них: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их», — заявил отец Олег.

По его мнению, либерализм наносит нравственный вред обществу, что можно наблюдать на примере Европы, а «опасность демократических предвыборных технологий заключается в том, что к власти приходят проходимцы и шарлатаны».

«Например, в Германии демократическим путем к власти пришел Гитлер. Демократия более всего способствует коррупции, росту воровства и преступности. Либерализм в области свободы совести всегда приводит нацию к нравственной деградации», — убежден священник.

Как считает он, национал-социализм, который поднял голову на Украине, «также является оскорбительным движением для Бога», ведь Священное Писание уравнивает в глазах Создателя «весь человеческий род, потому что «от одной крови Он произвел весь род человеческий».

По словам миссионера, отечественная национальная идея всегда заключалась в собирании земель русских «в смысле объединения единоверцев».

«Великоросский, малорусский и белорусский тип возник из духовной среды православия, потому что до крещения Руси были лишь древляне, кривичи, вятичи. Поэтому, когда мы говорим о возрождения нашей страны, мы должны вернуться к истокам. Наши истоки — не вера древних берендеев и язычников, потому что так можно дойти до арийских корней и закончить пляской под барабан вокруг статуи Кришны, а православие», — добавил отец Олег.

«Империю поделили на Белоруссию, Россию, Украину и Казахстан большевики, потому что они пошли на поводу у национальных сепаратистов того времени. Большевики не придавали большого значения нациям, они были космополитами и интернационалистами и считали, что нация через какое-то время отомрет, но теперь Россия разорвалась именно по этим швам», — заявил он, отметив, что «рукой Ленина и Троцкого водил сам дьявол».