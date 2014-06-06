Местоблюститель УПЦ рассказал о празднике Святой Троицы (видео)

Местоблюститель Киевской Митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий накануне праздника Троицы рассказал об истории праздника и поздравил верующих.

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«...Мы сегодня поклоняемся Святой Живоначальной Троице.

Мы должны свою жизнь так настраивать, чтобы она была согласно с Божьим законом, чтобы она было согласно с правдой Божией, чтобы в нашей жизни - всегда и везде - нашим упованием был Бог Отец, прибежищем - Бог Сын и покровом Святой Дух.

Всех вас поздравляю с праздником в честь Святой Живоначальной Троицы! Пусть Божье благословение всегда будет с нами», - пожелал митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий.

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