Местоблюститель УПЦ рассказал о празднике Святой Троицы (видео)
13:33, 06 июня 2014Православие
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Местоблюститель Киевской Митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий
Местоблюститель Киевской Митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий накануне праздника Троицы рассказал об истории праздника и поздравил верующих.
«...Мы сегодня поклоняемся Святой Живоначальной Троице.
Мы должны свою жизнь так настраивать, чтобы она была согласно с Божьим законом, чтобы она было согласно с правдой Божией, чтобы в нашей жизни - всегда и везде - нашим упованием был Бог Отец, прибежищем - Бог Сын и покровом Святой Дух.
Всех вас поздравляю с праздником в честь Святой Живоначальной Троицы! Пусть Божье благословение всегда будет с нами», - пожелал митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий.
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