В Москве пройдет фотовыставка ко дню памяти святителя Луки (Войно-Ясенецкого)

В Центральном доме культуры железнодорожников в Москве 5-6 июня пройдет фотовыставка "Святитель Лука".

Выставка, рассказывающая о выдающемся деятеле ХХ века - профессоре медицины, хирурге с мировым именем Валентине Войно-Ясенецком приурочена к дню памяти святителя, который отмечается 11 июня, и пройдет в рамках научно-практической конференции, посвященной 170-летию российской железнодорожной медицины, сообщили организаторы.

На выставке будут представлены как архивные фотодокументы, так и фотографий, отражающих почитание святителя Луки в наши дни.

6 июня на выставку приедут гости из Греции, Мадагаскара и Санкт-Петербурга - участники VI научно-практической конференции "Духовное и врачебное наследие святителя Луки (Войно-Ясенецкого)", которая состоится 5 июня в подмосковном городе Железнодорожный.

В 2015 году будет отмечаться 20-летие со дня канонизации святителя Луки Крымской епархией и 15-летие со дня причисления его к сонму святых новомучеников и исповедников.

Архиепископ Лука (в миру - Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) родился в Керчи в 1877 году. Окончив гимназию, решил, что обязан заниматься только тем, что "полезно для страдающих людей", и выбрал медицину, а позже стал священником. В разные годы был епископом Ташкентским и Туркестанским, епископом Елецким, викарием Орловской епархии, архиепископом Красноярским и Енисейским, архиепископом Тамбовским и Мичуринским, архиепископом Симферопольским и Крымским.

Поскольку его служение пришлось на советский период, оно оказалось сопряжено с многочисленными трудностями: святитель прошел через аресты, пытки и провел в ссылке в общей сложности 11 лет. С 1946 по 1961 годы был правящим архиереем Крымской епархии. В 1946 году удостоен Сталинской премии за книгу по гнойной хирургии.

Скончался 11 июня 1961 года, в День всех святых, в земле Российской просиявших. В 1996 году состоялось обретение святых мощей архиепископа Луки, которые хранятся в Троицком кафедральном соборе Симферополя.

В течение последних 15 лет святитель Лука стал одним из самых почитаемых в Греции святых. Его именем названо более 30 греческих храмов.

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