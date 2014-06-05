В Киеве восстанавливают разрушенный вандалами памятник князю Владимиру

Часть памятника равноапостольному князю Владимиру на киевской Набережной недалеко от Почтовой площади разбили в апреле. Кроме разрушений, памятник исписали краской.

Иеромонах Мелхиседек (Гордиенко) на своей странице в Facebook объявил о сборе средств на восстановление памятника. Сейчас реставраторам уже удалось приступить к работе.

«Мы уже приварили крест, восстановили руки у памятника, остались реставрационные малярные работы, — рассказал корреспонденту Парвмиру по телефону иеромонах Мелхиседек, — ведь памятник был расписан краской».

Кроме того, предстоит решить и проблемы с электрикой.

Архиманрит Алипий (Светличный), комментируя разрушение памятника ранее отмечал:«К 1025-летию Крещения Руси (только летом 2013!) были на Набережной у места Крещения Руси установлены горельефы (автор — Александр Моргацкий) князя Владимира и Предтечи Господня Иоанна, Они стали визиткой святого места на Днепре и их можно было созерцать именно с реки. Украшенные орнаментом и предстоянием ангелов, они словно продолжали свое священное делание Крещения. А теперь — вот! Полюбуйтесь, украинцы. Сколько ненависти к святости надо испытывать, чтобы так поглумиться над драгоценным образом для нашего народа! Чтоб было понятнее; в руке князь держал Крест!»

Работы по восстановлению памятника продолжаются.

Правмир