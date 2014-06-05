На Праздник Троицы на Первом Национальном покажут богослужение с Ионинского монастыря

14:31, 05 июня 2014
Православие
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Свято Трійці — у Троїцькому Іонинському монастирі

Приближается воскресение Сошествия Святого Духа. Первый Национальный телеканал приглашает всех зрителей на прямые трансляции праздничных богослужений по случаю Троицы!

8 июня - три часа «живого эфира»: с 9.00 до 12.00.

Побываем на престольном празднике в Свято-Троицком Ионинском монастыре.

Комментируют богослужения: председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Георгий Коваленко и главный редактор Первого Национального телеканала Украины Кристина Стебельская.

"Православие в Украине"

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