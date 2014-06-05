На Праздник Троицы на Первом Национальном покажут богослужение с Ионинского монастыря
14:31, 05 июня 2014Православие
18
Праздник Троицы в Троицком Ионинском монастыре
Приближается воскресение Сошествия Святого Духа. Первый Национальный телеканал приглашает всех зрителей на прямые трансляции праздничных богослужений по случаю Троицы!
8 июня - три часа «живого эфира»: с 9.00 до 12.00.
Побываем на престольном празднике в Свято-Троицком Ионинском монастыре.
Комментируют богослужения: председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Георгий Коваленко и главный редактор Первого Национального телеканала Украины Кристина Стебельская.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter