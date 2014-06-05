На Праздник Троицы на Первом Национальном покажут богослужение с Ионинского монастыря

Приближается воскресение Сошествия Святого Духа. Первый Национальный телеканал приглашает всех зрителей на прямые трансляции праздничных богослужений по случаю Троицы! 8 июня - три часа «живого эфира»: с 9.00 до 12.00. Побываем на престольном празднике в Свято-Троицком Ионинском монастыре. Комментируют богослужения: председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Георгий Коваленко и главный редактор Первого Национального телеканала Украины Кристина Стебельская. "Православие в Украине"

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