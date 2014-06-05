Исполнилось 35 лет игуменского служения старца Иеремии в Афонском Свято-Пантелеимоновом монастыре

5 июня 2014 года исполнилось 35 лет игуменскогослужения о. Иеремии (Алехина) в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре. В этот день в1979 г. патриарх Константинопольский Димитрий утвердил избрание архимандрита Иеремии на должность игумена русского Афонского монастыря. С тех пор ровно 35 лет старец Иеремия беспрерывно несет подвиг игуменского служения на «Русском Афоне», не покладая сил трудясь над возрождением Свято-Пантелеимонова монастыря.

Нынешний расцвет русской святогорской обители – это, без преувеличения, результат его многолетних и неустанных трудов, забот и молитв. Приняв монастырь в состоянии упадка и затухания, отец Иеремия за эти 35 лет добился его полноценного возрождения и восстановления былого значения как на Святой Горе, так и на Родине.

Несмотря на свой преклонный возраст (99 лет), старец Иеремия до сих пор твердо держит бразды правления в монастыре, активно занимаясь как духовными, так и административно-хозяйственными вопросами. Более того, он вот уже ровно как 35 лет каждую неделю лично ездит с Афона в Уранополис для закупки продуктов питания для братии и паломником монастыря.

Будучи столько лет игуменом столь крупной обители (более 80 насельников), батюшка всегда остается прост в общении и быту, нестяжателен, аскетичен, строг и требователен к себе, и в то же время очень добродушен и любвеобилен как по отношению к братии, так и к паломникам, вне зависимости от их социального статуса и положения. Одним словом монах. И главное, он за все в жизни благодарит Бога и постоянно молится за всех людей.

Отец Иеремия – удивительная и яркая личность среди современного православного монашества. Он воистину является подлинным духоносным старцем, через которого и в наше время сохраняется возможность прикоснуться к духовному наследию великих старцев прошлого.

Жизнь отца Иеремии (в миру Алехин Яков Филиппович) преисполнена скорбей, лишений и даже гонений за веру. Через него как бы сохраняется тонкая незримая духовная связь с прежней дореволюционной Россией, со Святой Русью. Родился он 9/22 октября 1915 года на хуторе Ново-Русском (ныне Луганская область, Украина) в благочестивой православной казачьей семье. С приходом к власти большевиков и началом гонений на веру вся их семья была репрессирована. Вместе с родителями и родственниками он был сослан советской властью в Сибирь. Там, в неимоверных условиях, без крова над головой, от голода и холода на его глазах погибли родители, братья и сестры. Из некогда огромной казачьей семьи Алехиных он, чудом Божиим, один остался живым.

Бежав из лагеря, будущий старец несколько лет скитался, пешком добирался в родные края, на Украину. Устроившись в 1935 г. на работу простым грузчиком на металлургическом заводе в Мариуполе, он не пожелал отречься от веры и вступить в компартию, открыто засвидетельствовав, что является православным христианином. За это снова подвергся угрозе преследований и ареста. С приходом же немцев в 1941 г. был насильно угнан на тяжелые работы в Германию и здесь попал в концлагерь. Будущему старцу на протяжении долгих четырех лет вновь довелось испытать издевательства, голод и нечеловеческие условия жизни.

Несмотря на пережитые страдания и горе, он, на удивление, так и не ожесточился, сохранив в сердце непоколебимую веру в Господа. И когда в 1945 г. его освободили, на вопрос советского офицера – чем планирует заниматься в дальнейшем? – ответил, что хочет провести остаток своей жизни в служении Господу. Можно только представить, какая реакция была у советского офицера… Лишь чудом Божиим он избежал нового ареста.

Стать священником сразу по возвращении на Родину ему не удалось. Поэтому пришлось работать простым рабочим на хлебозаводе в Луганске. В этот период будущему старцу довелось претерпеть немало новых испытаний и даже гонений за веру, но все это не сломило его. Более того, новая волна атеистического наступления на религию при Хрущеве сподвигла к принятию решения окончательно уйти из мiра и всецело посвятить свою жизнь служению Богу.

Так в 41 год (в 1956 г.) Яков Алехин поступает в Одесскую духовную семинарию, где, к слову, учился вместе с будущим Предстоятелем УПЦ Митрополитом Владимиром (Сабоданом) Киевским и всея Украины. Одновременно будущий игумен Афонского монастыря нес послушание в Одесском Свято-Успенском мужском монастыре. Уже 17 января 1957 г. он принимает монашеский постриг с именем Иеремия. И в том же году, 25 января, рукоположен в иеродиакона, а в следующем 1958 году, 27 января, – во иеромонаха.

Духовником и наставником о. Иеремии в этот период становится выдающийся подвижник, бывший насельник Ново-Фиваидского скита Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне схиигумен Кукша (Величко, + 1964), ныне причисленный к лику святых. Также в Одессе отец Иеремия близко сходится с многократно гонимым за веру исповедником и узником сталинским концлагерей схиархимандритом Пименом (о. Малахией Тишкевич, +1984), который до ареста в 1937 г. служил в Чернигове и был сподвижником схиархимандрита Лаврения (Проскуры, +1950).

Эти старцы и исповедники веры оставили неизгладимый след в душе о. Иеремии, повлияв на его духовное становление и всю последующую жизнь.

Узнав, что в 1960 г. из Псково-Печерского монастыря некоторые из монахов будут направлены на служение в Русский Афонский Свято-Пантелеимонов монастырь, отец Иеремия, по совету своего духовного наставника – бывшего насельника этой святогорской обители преп. Кукши (Величко, + 1964) Одесского, тоже подает соответствующее прошение. Но попасть на Афон в те годы было крайне сложно. Целых 14 лет довелось о. Иеремии ждать разрешение. И все же, несмотря на все сложности, в 1974 г. патриарх Константинопольский Димитрий из шести заявленных монахов из СССР выбрал именно его, выдав соответствующее разрешение на поселение на Святом Афоне. С тех пор батюшка Иеремия, даже не мечтавший о такой милости Божией, безвыездно подвизался на Святой Горе.

В Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре отцу Иеремии довелось неустанно трудиться над его восстановлением. В этот период обитель переживала период упадка. Поэтому его возрождение – это одна из главных заслуг отца Иеремии.

В 1975 г. отец Иеремия удостоен сана архимандрита. 10 апреля 1976 г. он был избран братией общим духовником Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря. В декабре 1978 г. был избран наместником игумена, а 5 июня 1979 г. патриархом Константинопольским Димитрием утвержден в должности игумена русского афонского монастыря. Торжественная интронизация состоялась 9 июня того же года.

В 2006 г. по афонской традиции отец Иеремия принял постриг в великую схиму.

17 октября 2013 г., во время посещения Свято-Пантелеимонова монастыря, Константинопольский Патриарх Варфоломей наградил его правом ношения патриаршего наперсного креста.

Несмотря на свои 99 лет, старец Иеремия и сейчас не только неустанно несет молитвенный подвиг, но и по-прежнему продолжает заботиться об обители, и даже готовится вместе с братией Свято-Пантелеимонова монастыря отметить юбилей 1000-летия русского монашества на Святой Горе, который будет праздноваться в 2016 году.

В наш суетный век подвиг служения отца Иеремии являет собой редкий, но яркий пример духоносного старчества, унаследованного через духовную преемственность от святых новомучеников, исповедников веры и старцев прошлого, среди которых важную роль сыграли как преп. Кукша (Величко) и схиархим. Пимен (Тишкевич), так и прежние подвижники и старцы Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря, от которых батюшка перенимал живой опыт и традицию афонского подвижничества и внутреннего делания.

Благодаря усилиям старца Иеремии Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь до наших дней свято хранит древние афонские уставы, совершая непрестанную молитву ко Господу о спасении нашего грешного мiра. Обитель остается как бы нетронутым «уголком Святой Руси», где до сих пор в чистоте и непорочности сохраняются и блюдутся духовные традиции как Святой Горы, так и Святой Руси.

Сергей Шмель, Русский Афон.