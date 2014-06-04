Симферопольская и Крымская епархия УПЦ призывала всех православных Крыма к миру
15:33, 04 июня 2014Православие
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В связи событиями, которые произошли 1 июня возле храма Покрова Пресвятой Богородицы Киевского патриархата в селе Перевальное Симферопольского района, пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии УПЦ выступила с заявлением:
«Все происшедшее является инициативой жителей данного села и реакцией общественности на неоднозначные действия И.Катькало – «настоятеля» данного храма.
Симферопольская и Крымская епархия Украинской Православной Церкви никакого отношения к данным событиям не имеет.
Вместе с тем, Симферопольская и Крымская епархия призывает всю православную паству Крыма к миру, согласию и взаимопониманию».
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