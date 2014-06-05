Императорское Палестинское Православное общество откроет отделения в Крыму и Сирии

Императорское палестинское православное общество намерено расширить сеть отделений в России и за рубежом. "В ближайших планах - открытие отделений и представительств в Крыму, в Сирии, Италии, Чехии, на Мальте, в Черногории", - сообщил председатель ИППО Сергей Степашин во вторник в Москве на конференции этой организации. В настоящее время действует 19 отделений Общества в России, шесть - за рубежом. Организация объединяет около тысячи человек.

"Хочу особо отметить, что тема защиты гонимых и притесняемых христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке, оказание гуманитарной помощи народу Сирии - эти ключевые темы международной повестки дня следует рассматривать как приоритетные для нашего Общества", - подчеркнул С.Степашин. Он напомнил, что недавно был создан Общественный центр ИППО по защите христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Общество уже более года оказывает помощь народу Сирии - как христианам, так и мусульманам, уже отправив в эту страну 10 партий гуманитарной помощи. "Наши коллеги, в основном женщины, сопровождают гуманитарные грузы, рискуя при этом жизнью. Я выражаю благодарность нашей сирийской передовой группе за проявленную самоотверженность и смелость", - сказал С.Степашин.

По его словам, организация расширяет контакты с ближневосточными странами, в том числе с Ливаном. Через неделю в Москву по приглашению ИППО прибывает делегация представителей крупнейшей православной организации Ливана "Православное собрание". Они встретятся с представителями российских властей, а также посетят Троице-Сергиеву лавру, встретятся с ее настоятелем. С.Степашин напомнил также, что в феврале 2014 года состоялась первая в истории ИППО встреча председателя Общества с папой Римским и другими высокопоставленными представителями Ватикана. "Считаю это неординарным событием, которое открывает новые возможности для сотрудничества ИППО в гуманитарной сфере и в вопросах культурного обмена с католическим миром. Кстати, папа Римский совсем недавно побывал с визитом на Святой Земле.

Главным итогом встреч в Ватикане стали договоренности о сотрудничестве ИППО как неправительственной организации с представителями Святого Престола, в том числе в деле защиты христиан в ближневосточном регионе", - отметил он.

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