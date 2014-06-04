Главы Церквей и религиозных организаций Украины пожелали новому Президенту мудрости в государственных делах и мира

ВСЦиРО 3 июня поздравил Петра Порошенко с избранием на пост Президента Украины.

Руководители Церквей и религиозных организаций надеются, что на протяжении работы Петра Порошенко на посту Главы государства будет налажен системный диалог и конструктивное сотрудничество между Президентом Украины и Всеукраинским Советом Церквей с целью своевременного разрешения проблем, которые в течение многих лет остаются в сфере государственно-конфессиональных отношений и социально-гуманитарной деятельности религиозных организаций.

ВСЕУКРАИНСКИЙ СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

03.06.2014г. №212

Избранному Президенту Украины

ПОРОШЕНКО П.А.

Глубокоуважаемый Петр Алексеевич!

От имени Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций поздравляем Вас с избранием на пост Президента Украины!

Украинское общество за последние месяцы пережило сложные испытания, взращивая хорошие перемены, стремясь к очищению от коррупции и произвола власти, борясь за свои права и свободы. Многие вызовы до сих пор актуальны перед нашим государством, учитывая внешние и внутренние угрозы, возникшие перед Украиной.

Собственным примером главы конфессий, являющиеся членами Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, свидетельствуют о возможности, несмотря на все различия, находить общий язык, сотрудничать и высказывать общую позицию. Этот опыт взаимопонимания и единства на благо общества сейчас особенно нужен для Украины – для разных ветвей власти нашего государства и для украинского общества в его многообразии национальностей, религий, языков и культур.

Поэтому мы готовы и дальше делать все от нас зависящее, чтобы в Украине царил мир, согласие и взаимопонимание среди народа Украины в любой части нашего государства, а также поддерживать Ваши инициативы, направленные на достижение этой цели.

В то же время надеемся, что на протяжении Вашей работы на посту Главы государства будет налажен системный диалог и конструктивное сотрудничество между Президентом Украины и Всеукраинским Советом Церквей с целью своевременного разрешения проблем, которые в течение многих лет остаются в сфере государственно-конфессиональных отношений и социально-гуманитарной деятельности религиозных организаций.

Пусть Всевышний даст Вам, глубокоуважаемый господин Президент, мудрости в государственных делах, крепкого здоровья, успеха в служении украинскому народу во главе государства!

Молимся за Вас Богу и желаем, чтобы Господь благословил все Ваши добрые начинания, а нашу державу хранил в мире, целостности и единстве!

С уважением,

Председательствующий в ВСЦиРО

ОНУФРИЙ

Митрополит Черновицкий и Буковинский УПЦ,

Местоблюститель Киевской Митрополичьей кафедры