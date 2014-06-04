Новопрославленный святой Грузинской Церкви погребен в Крыму, у подошвы горы Аю-Даг

Первый предстоятель Грузинской Церкви святитель Иоанн Готфский (VIII век) причтен к лику святых. Это решение было принято на заседании Священного Синода Грузинской Православной Церкви, которое состоялось 3 июня.

*** Преподобный Иоанн, епископ Готфский, жил в VIII веке. Будущий святитель был родом из Тавроскифии (Крым), сын благочестивых родителей Льва и Фотины. Иоанн с детства был посвящен на служение Богу, потому что родился по усердной молитве своих родителей и с юности подвизался в иночестве.

Выросши, он избрал себе подвижническую жизнь, совершая добрые дела. Слава о его богоугодной жизни дошла до Константинополя, где в это время царствовал Константин Копроним (741 – 775). Около 755 г. жители Готфии выразили желание иметь епископом у себя св. Иоанна вместо прежнего епископа, заразившегося иконоборческою ересью.

Святой Иоанн во время смут иконоборческой ереси оставил Сурож и уехал в Иерусалим, где пробыл три года, а по возвращении оттуда, приблизительно около 759 года, был отправлен в Иверию (Грузию) для посвящения во епископа.

Католикос Грузии в Мцхетском патриаршем храме у митрополичьего столба хиротонисал св. Иоанна во епископа Готфии; св. Иоанн по возвращении в Сурож оправдал избрание народа, неприкосновенно храня догматы Православной Церкви и правую веру. По его молитвам ко Господу происходили многие чудеса.

Святой Иоанн предал душу Богу, согласно со своим предсказанием, 26 июня 791 года. После кончины святого его тело положили на корабль и повезли в Готфию, на Таврический полуостров, на место его родины и кафедры. Корабль пристал в бухте сел. Партенит 28 июня во время всенощной. Святого погребли в храме Св. Апостолов, неподалеку от бухты Партенитской, у подошвы горы Аю-Даг.

По материалам из открытых источников