В России начался Великорецкий крестный ход - шествие с образом Николая Чудотворца

В Вятской епархии РПЦ 3 июня начался Великорецкий крестный ход — торжественное шествие с образом святителя Николая Чудотворца из города Кирова в село Великорецкое, на берег реки Великой, где более 600 лет назад был обретен чудотворный образ.

Православным паломникам из Вятки, и других регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья, за шесть дней предстоит преодолеть пешком более 150 километров: пройти по полям, лесам и болотам, останавливаясь в нескольких населенных пунктах, творя молитву святителю Николаю Чудотворцу.

В этом году отмечается 400-летие с момента второго принесения в Москву Великорецкого образа святителя Николая Чудотворца и 25-летие возрождения крестного хода.

По информации правоохранительных органов, из города вышло порядка 33 тысяч паломников.

*** Великорецкий крестный ход — один из самых продолжительных крестных ходов в России. Обретение иконы святителя Николая Чудотворца произошло в 1383 году. Крестьянин Агалаков из деревни Крутицы обнаружил образ на берегу реки «Великой», отсюда пошло его название — Великорецкий. Около 1400 года образ был отправлен в город Хлынов, названный затем Вяткой, позже — Кировом. В 1935 году при разрушении кафедрального собора чудотворная икона была утрачена. Великорецкий крестный ход был запрещен в 1930-х годах, вновь начал проводиться в 1989 году. По традиции молитвенное шествие совершается ежегодно в начале июня. Теперь вместо утраченной иконы Николы Чудотворца верующие несут один из ее списков. В 2000 году Святейший Патриарх Алексей II своим указом присвоил крестному ходу статус всероссийского.

Великорецкий крестный ход проходит ежегодно с 3 по 8 июня. Основные торжества совершаются 5 и 6 июня на реке Великой и в Спасо-Преображенском Никольском мужском монастыре села Великорецкое.

По материалам сайта Вятской епархии РПЦ