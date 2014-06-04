В интернете появилась электронная версия сборника, посвященного 1000-летию русского монашества на Афоне

Сайт "Русский Афон" разместил электронную версию научного сборника «Афон и славянский мир», посвященного 1000-летию русского монашества на Святой Горе Афон.

Книга издана Русским на Афоне Свято-Пантелеимоновым монастырем по благословению игумена обители схиархимандрита Иеремии (Алехина) и иждивением Международного фонда восстановления и сохранения культурного и духовного наследия Свято-Пантелеимонова монастыря.

В научный сборник вошли материалы первой международной конференции «Афон и славянский мир», прошедшей в столице Сербии Белграде 16-18 мая 2013 г.

Тираж – 1000 экземпляров. Книга содержит 347 страниц. В ней представлены научные статьи 28 исследователей из Сербии, Болгарии, Греции, России, Украины, Литвы, Италии и Норвегии.

В сборнике освещены многогранные афонско-славянские связи с древнейшего периода до ХХ в., включая переломные эпохи исихазма и филокалического возрождения. Отражено влияние Афона на формирование самобытных славянских культур и духовности. Особое внимание уделено литературным связям, рукописному наследию, литургической и агиографической традициям.

Книга рассчитана на специалистов – исследователей истории и духовно-культурного наследия Афона, а также на широкий круг читателей.